Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / 3 Verletzte ...

3 Verletzte bei Busunfall

Wiesbaden - Heute kam es im Christian-Spielmann-Weg / Kappellenstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 20.000 Euro entstand.

Gegen 11:30 war der Bus auf dem Christian-Spielmann-Weg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Neroberg unterwegs, als der 53-jährige Fahrer in Höhe einer Verkehrsinsel wenden wollte. Als er rückwärts um die Verkehrsinsel zu wenden versuchte, verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit der Front zuerst links gegen eine Absperrung und kam dann zwischen einer Böschung und einem Baum zum Stehen. Hierbei traf er noch einen Strommast, der ebenfalls beschädigt wurde. Da ein technischer Defekt als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Bus auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden sichergestellt und abgeschleppt. Im Nachgang soll der Bus durch einen Sachverständigen begutachtet werden. Zwei verletzte Businsassen konnten nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden, die dritte Person wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, die dann kurz darauf auch wieder das Krankenhaus verlassen konnte. Bei der Reisegruppe handelte es sich um Senioren aus dem Raum Berlin. Zur Unfallaufnahme und für die Bergung des Busses musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Um kurz nach 14:00 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.

Veitinger, PHK und KvD

OTS: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11815.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2132 E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de