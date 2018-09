Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Wohnungsbrand am Elsässer Platz mit mehreren Verletzten

Wiesbaden - Ort: Wiesbaden, Elsässer Platz Zeit: Samstag, 15.09.2018, 06.58 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 15.09.2018 kam es in einem Mehrfamilienhaus am Elsässer Platz zu einem Wohnungsbrand. Ausgebrochen war der Brand in einer Wohnung im Hochparterre, welche von zwei Personen bewohnt wurde. Das Feuer breitete sich schnell in der Wohnung aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Wohnhaus evakuiert. Die meisten Bewohner konnten das Haus noch über das Treppenhaus verlassen, teilweise musste die Evakuierung aber auch von außen über die Drehleiter erfolgen. Zehn Bewohner, darunter auch die Wohnungsinhaber der Wohnung in der Brand ausgebrochen war, mussten nach ärztlicher Erstversorgung mit teilweise schweren Verletzungen durch Rauchgas in Krankenhäuser verbracht werden. Zehn weitere Bewohner wurden vor Ort durch die Feuerwehr versorgt und betreut. Bis auf zwei Wohnungen konnten alle anderen Wohnungen wieder betreten werden. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, brannte vollständig aus. Die Brandursache ist zur Zeit noch ungeklärt. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Für die Zeit der Rettungs- und Löschmaßnahmen wurden der Bereich um den Elsässer Platz weiträumig abgesperrt um die Rettungsmaßnahmen nicht zu behindern.

gefertigt: Nicklas, POK und KvD

OTS: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11815.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2132 E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de