Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Rascher Fahndungserfolg nach Angriff mit Messer in der Öffentlichkeit

Wiesbaden - Pressemitteilung der PD Wiesbaden von Sonntag, d. 23.09.2018 1. Schlag mit Faust und Bierflasche - Täter festgenommen Ort: Kochbrunnenplatz, Wiesbaden Zeit: Samstag, d. 22.09.2018, 23:10 Uhr Am späten Samstagabend kam es auf dem Kochbrunnenplatz in Wiesbaden zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Es handelt sich um eine Vierer- und eine Fünfergruppe, die ausschließlich aus jungen Leuten bestanden. Es kam zunächst zu einem lautstarken Streit in dessen Verlauf der 18-jährige Täter zunächst einem 20-jährigen aus der Vierergruppe mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend einem 18-jährigen aus der gleichen Gruppen eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Dieser zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Die Fünfergruppe, aus der der Täter stammte konnte von einer Streife im Bereich der Saalgasse angetroffen werden. Der Täter wurde festgenommen und zum 1. Polizeirevier verbracht. Der leicht alkoholisierte Täter wurde nach erfolgter Personalienfeststellung seinem Anwalt übergeben.

