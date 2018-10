Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 21.10.18 Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wiesbaden - Ort: Wiesbaden, Berliner Straße 180, K 634 Zeit: Samstag, 20.10.18, 16.33 Uhr

Am Samstagnachmittag übersah eine 51jährige Wiesbadenerin, welche aus einem Grundstück auf die Berliner Straße in Fahrtrichtung Wiesbaden-Erbenheim einbiegen wollte, einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem der 31jährige Zweiradfahrer aus Wiesbaden schwer verletzt wurde. Er musste zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Nach Angaben von Zeugen sei der Kradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der silberne Toyota der Wiesbadenerin wurde an der Front stark beschädigt, am Motorrad entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 11.000 Euro. Die Berliner Straße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

