Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Montag, d. 29.10.2018

Überfall auf Bäckerei Zeit: Montag, d. 29.10.2018, 17:40 Uhr Ort: Wiesbaden, Dörrgasse Zweiter Überfall in kurzer Zeit in Wiesbaden Dotzheim. Täter verlässt ohne Beute die Bäckerei. Nach dem Überfall auf ein Sonnenstudio in der Carl-von-Linde-Straße gegen 17.00 Uhr, kam es etwa 40 Minuten später zu einem weiteren Überfall auf ein Geschäft in Wiesbaden-Dotzheim. Gegen 17:40 Uhr betrat ein Mann eine Bäckerei in der Dörrgasse und nahm sich ein Getränk aus dem Kühlschrank. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich allein mit der 73-jährigen Angestellten in der Bäckerei. Während sie sich unterhielten betrat ein zweiter Mann das Geschäft. Dieser hielt einen länglichen, schwarzen Gegenstand vor seinem Oberkörper und forderte die Angestellte auf ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Diese reagierte anders als erwartet und verließ, an den beiden Männern vorbei, das Geschäft und rief einen Ladenbesitzer aus der Dörrgasse zu sich. Daraufhin verließen beide Männer ohne Beute die Bäckerei in Richtung Römergasse. Hinsichtlich der Frage ob es sich bei den Männern um Komplizen handelt, bzw. ob zwischen beiden Überfällen in Wiesbaden-Dotzheim eine Verbindung besteht, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Der erstgenannte Mann, der Mittäter aber auch Zeuge sein könnte, ist 25-30 Jahre alt, 175cm groß, schlank, hat helle Haut und dunkle Haare. Er trug dunkle Kleidung und war unmaskiert. Der eigentliche Täter ist männlich, 185cm groß, hat eine normale Figur und ist etwa 30 Jahre alt. Er trug schwarze Kleidung und eine grobe, schwarze Strickmütze. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen (0611/345-3333).

