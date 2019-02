Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Fahrzeugführer fährt gegen Hauswand

Wiesbaden - Am Freitag, dem 22.02.2019, ereignete sich in der Wiesbadener Daimlerstraße ein aufsehenerregender Verkehrsunfall. Gegen 20:25 h wollte ein 20-jähriger Wiesbadener mit dem Audi A6 seines Vaters einen Parkplatz in der Daimlerstraße verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache rammte er mit seinem Fahrzeug zwei gegenüber der Parkplatzausfahrt abgestellte PKWs, überfuhr den Gehweg, durchquerte einen Vorgarten und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der Aufprall auf die beiden geparkten Fahrzeuge war so heftig, dass sich einer der beiden PKWs um 90 Grad drehte. Der Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall verletzt und zunächst in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Von dort wird er nach derzeitigem Stand allerdings bereits am heutigen Samstag wieder entlassen. Auf Grund des unklaren Unfallhergangs und der zunächst angenommenen schwereren Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden die Hinzuziehung eines Gutachters und die Sicherstellung des unfallverursachenden Fahrzeugs angeordnet. Neben dem Rettungsdienst war auch die Wiesbadener Feuerwehr eingesetzt, da auf Grund der ersten Notrufe davon ausgegangen werden musste, dass der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist. Dies bestätigte sich glücklicherweise jedoch nicht. An den Fahrzeugen und dem Gebäude entstand nach ersten Feststellungen ein Sachschaden von ca. 20.000,-EUR.

gefertigt: H. Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

OTS: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11815.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2132 E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de