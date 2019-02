Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 24.02.2019 Mann mit Messer verletzt / Übelriechende Flüssigkeit ausgebracht

Wiesbaden - Mann mit Messer verletzt Ort: Wiesbaden, Langeooger Straße, Bushaltestelle "Calvinstraße" Zeit: Samstag, 23.02.2019, zwischen 20.00 und 20.30 Uhr

Am frühen Samstagabend beobachtete ein 30jähriger Wiesbadener an der Haltestelle "Calvinstraße" in der Langeooger Straße einen Mann, der offensichtlich eine Frau belästigte und entschloss sich einzuschreiten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Wiesbadener unvermittelt mit einem Messer in den Arm gestochen bekam. Der Täter flüchtete und auch die belästigte Frau war plötzlich nicht mehr vor Ort. Der Wiesbadener musste in einem Krankenhaus einer Operation unterzogen werden. Der Täter wurde als 25 Jahre alt, 175 cm groß und von normaler Statur mit kurzen schwarzen Locken beschrieben. Er war bekleidet mit einer Jogginghose der Marke NIKE, NIKE-Turnschuhen und einer schwarzen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0611-3452340 zu melden.

Übelriechende Flüssigkeit ausgebracht Ort: Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 80 Zeit: Freitag, 22.02.2019, zwischen 06.00 und 07.00 Uhr

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen in einem Treppenhaus am Kaiser-Friedrich-Ring eine übelriechende Flüssigkeit an eine Wand ausgebracht, welche bei Hausbewohnern zu Unwohlsein und Brechreiz führte. Nach Lüften durch die Feuerwehr war das Treppenhaus wieder nutzbar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

