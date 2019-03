Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 15.03.2019 PKW landet auf den Gleisen

Wiesbaden - Ort: Wiesbaden, Seligmann-Baer-Platz (Gibber Bahnübergang) Zeit: Freitag, 15.03.2019, 19.37 Uhr

Am Freitagabend befuhr eine 70 jährige Frau aus Wiesbaden die Gibber Straße in Richtung Äppelallee und bog auf dem dortigen Bahnübergang nach rechts in das Gleisbett Richtung Biebricher Bahnhof ein. Dort fuhr sich der silberne VW Golf der Frau fest. Durch das Hindernis auf den Gleisen schlossen sich die Schranken nicht und der Zugverkehr wurde automatisch gewarnt. Die Frau rettete sich aus dem Auto auf die benachbarte Straße. Kräfte der Bundespolizei übernahmen die Ermittlungen vor Ort, durch die Landespolizei wurde die Abschleppung des PKW veranlasst. Da die Straßenführung nach dem Bahnübergang nach rechts in den Seligmann-Baer-Platz verläuft, ist die Fahrzeugführerin wohl in Gedanken zu früh nach rechts abgebogen. Der Bahnverkehr konnte um 21.05 Uhr in Fahrtrichtung Wiesbaden freigegeben werden, derzeit ist die Strecke in Richtung Rüdesheim wegen technisch notwendiger Arbeiten im Gleisbett noch gesperrt.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

OTS: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11815.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2132 E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de