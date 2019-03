Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 16.03.2019 Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger Kontrollen für ein sicheres Wiesbaden

Wiesbaden - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger Ort: Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße 279 Zeit: Freitag, 15.03.19, 22.20 Uhr

Ohne auf den Verkehr zu achten betrat ein 54 Jahre alter Mann aus Wiesbaden am Freitagabend gegen 22.20 Uhr die Fahrbahn der Erich-Ollenhauer-Straße und lief so direkt vor ein Fahrzeug. Ein 41jähriger Fahrzeuglenker, in Richtung Dotzheim unterwegs, konnte mit seinem grauen VW Touran nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Person auf der rechten Stoßstangenseite. Hierbei erlitt der Fußgänger eine Kopfverletzung und musste zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am PKW wurde die Motorhaube eingedellt und die Frontscheibe splitterte. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Der PKW wurde zur weiteren Klärung des Unfallsachverhalts sichergestellt, ein Gutachter wurde beauftragt. Die Erich-Ollenhauer-Straße war bis 00.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Kontrollen für ein sicheres Wiesbaden Ort: Wiesbaden Innenstadt Zeit: 15.03.19, 20.00 Uhr - 16.03.19, 04.00 Uhr

In der vergangenen Nacht führten Kräfte der Stadtpolizei, der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen uniformiert und zivil in der Wiesbadener Innenstadt durch. Insgesamt wurden 50 Personen kontrolliert. So konnte ein gestohlenes Handy aufgefunden werden, eine Person führte eine geringe Menge Haschisch mit sich. Eine Person schlug gegen einen Streifenwagen der Stadtpolizei und leistete bei der anschließenden Kontrolle Widerstand. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch die Wiesbadener Waffenverbotszone, welche seit 01.01.2019 eingerichtet wurde, stand im Focus der Überprüfungen. Erfreulicherweise gab es hier keine Beanstandungen. Stadt und Polizei werden weiterhin in enger Kooperation Kontrollen durchführen und in der Wiesbadener Innenstadt für die Bürgerinnen und Bürger präsent und ansprechbar sein.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

