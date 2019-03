Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Samstag, d. 16.03.2019

Wiesbaden - 18-jähriger mit Glasflasche geschlagen und getreten Ort: Wiesbaden, Geschwister-Stock-Platz Zeit: Freitag, d. 15.03.2019, zw. 23:00 Uhr und 23:30 Uhr In den frühen Morgenstunden des Samstags erscheint ein 18-jähriger afghanischer Staatsangehöriger auf dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden und erstattete Strafanzeige wegen versuchten Raubes. Er hielt sich am Freitagabend zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Wandelhalle des Geschwister- Stock-Platzes, Nähe Reisingeranlage auf. Er war dort allein bis sich eine vierköpfige Personengruppe zu ihm gesellte und ihn nach Geld und seiner Herkunft fragte. Daraufhin sprach einer aus der Gruppe in seiner Muttersprache mit ihm und fragte erneut nach Geld. Als der 18-jährige dies wiederum verneinte, bekam er einen Stoß und stürzte von der Mauer auf der er saß in ein leeres Wasserbecken. Anschließend wurde er von einer Person aus der Gruppe mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen und von mehreren Personen getreten. Er konnte die Täter nicht beschreiben. Dem Geschädigten wurde nichts entwendet. Er begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Auf dem Nachhauseweg ausgeraubt Ort: Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße Zeit: Freitag, d. 15.03.2019, 23:40 Uhr Ein 23-jähriger iranischer Staatsangehöriger wird auf dem Nachhauseweg von der Arbeit von einer fünfköpfigen Personengruppe ausgeraubt und verletzt. Der Geschädigte war zu Fuß auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. In der Erich-Ollenhauer-Straße stellte sich ihm eine fünfköpfige Personengruppe in den Weg. Aus der Gruppe heraus wurde er aufgefordert ihnen Geld zu geben, was er ablehnte. Ein Mitglied der Gruppe griff daraufhin in die Gesäßtasche des Geschädigten und nahm dessen Portemonnaie samt Bargeld und persönlicher Papiere an sich. Daraufhin wurde der 23-jährige aufgefordert auch sein Handy heraus zu geben. Als er sich weigerte griff einer der Täter in dessen vordere Hosentasche um das Handy an sich zu nehmen. Der Geschädigte versuchte die Tasche zuzuhalten. Daraufhin wurde er mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und erlitt eine leicht blutende Schnittwunde. Mit welchem Gegenstand er verletzt wurde konnte er nicht sagen. Die Täter entfernten sich ohne Handy aber mit der Geldbörse des Geschädigten. Die Verletzung wurde in den Dr. Horst-Schmidt-Kliniken ärztlich versorgt. Eine detaillierte Beschreibung der Gruppe konnte der Geschädigte nicht geben.

Heinz, PHK & Kvd

