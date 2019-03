Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 31.03.2019 Autofahrer mit Waffe bedroht Gartenhütte aufgebrochen - festgenommen!

Wiesbaden - Autofahrer mit Waffe bedroht Ort: Wiesbaden, Saarstraße/Klagenfurter Ring Zeit: Samstag, 30.03.2019, 19.00 Uhr

Ein Überholmanöver war der Grund für eine Auseinandersetzung am frühen Samstagabend zwischen zwei Fahrzeugführern, in deren Verlauf es zu einer Bedrohung mit Schusswaffe kam. Zunächst befuhr ein 61jähriger Mann aus Wiesbaden mit seinem grünen VW Polo nach Zeugenaussagen sehr langsam die Saarstraße in Richtung Innenstadt. Daraufhin wurde er von dem dahinterfahrenden Mercedesfahrer unter Einsatz der Lichthupe überholt. Dieser setzte dann seine Fahrt bis zu einem Getränkemarkt im Klagenfurter Ring fort, als plötzlich der grüne Polo neben ihm einparkte, die Beifahrerscheibe herabließ und dessen Fahrer mit einer Handfeuerwaffe in Richtung der drei Mercedesinsassen zielte. Sodann fuhr der Polofahrer wortlos davon. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nach einer halben Stunde von der Polizei in der Waldstraße aufgefunden werden. Der Fahrer war nicht weit entfernt und konnte in einer nahe gelegenen Wohnung festgenommen werden. Im Fahrzeug konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Weil er zudem betrunken war, wurde er zur Blutentnahme mit- und ihm sein Führerschein weggenommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er nach Hause entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Nächtliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen Ort: Wiesbaden, An der Gerbermühle Zeit: Sonntag, 31.03.2019, 00.25 Uhr

Verdächtigen Taschenlampenschein bemerkte ein Anwohner An der Gerbermühle in Wiesbaden -Breckenheim und rief sofort die Polizei. Nach deren Eintreffen führte er sie noch auf das unübersichtliche Gelände, wo die Polizisten zwei 35 und 23 Jahre alte Männer aus Rumänien festnehmen konnten. Sie hatten einen Wohnwagen und eine Gartenhütte aufgebrochen und ihr Diebesgut schon zum Abtransport bereitgestellt. Beide Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Ein Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, konnte aufgefunden und überprüft werden. Im Anschluss wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

OTS: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11815.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2132 E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de