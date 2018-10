Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Autofahrt ...

Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet für 23 jährige Frau mit einer Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden - Ort: 65183 Wiesbaden, Taunusstraße Zeit: Montag, 08.10.2018, 00.54 Uhr

Am frühen Montagmorgen wurde durch eine Zeugin in der Taunusstraße ein Verkehrsunfall gemeldet. Die Zeugin konnte einen lauten Knall vernehmen. Eine 23jährige Fahrzeugführerin war aus bisher nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, und gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Dieses Fahrzeug schob sie wiederum gegen ein zweites geparktes Fahrzeug. Als die Zeugin aus dem Fenster schaute, konnte sie noch sehen, wie das verursachende Fahrzeug sich von der Unfallstelle entfernte. Weit kam die 23jährige Unfallverursacherin allerdings nicht, da ihr eigenes Fahrzeug so sehr beschädigt war, dass es nach kurzer Strecke stehen blieb. Hier konnte die 23jährige, noch im Fahrzeug sitzend, von der Polizei angetroffen werden. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Nachdem die notwendigen Folgemaßnahmen getroffen worden waren, konnte die 23jährige ihren Heimweg, diese Mal ohne Fahrzeug, antreten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

