Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Brand an ...

Brand an Gartenhütte

Wiesbaden - Ort: Wiesbaden, Weidenbornstraße Zeit: 04.05.2018, 19.43 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache entstand an der Außenwand einer Gartenhütte in der Weidenbornstraße ein Brand. Hierbei wurde die Außenwand leicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

gefertigt: Nicklas, POK und KvD-Vertreter

