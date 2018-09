Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Fußgängerin ...

Fußgängerin bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt

Wiesbaden - Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurde eine Fußgängerin im Bereich Emser Straße Ecke Riederbergstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 81-jähirge Wiesbadenerin wurde beim Versuch, die Straße bei grün anzeigender Ampel zu überqueren von einem Lieferwagen angefahren und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde von der Feuerwehr und Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Der 28-jährige Fahrer des Lieferwagens hatte offenbar die ältere Dame beim Linksabbiegen aus der Emser Straße in Richtung Riederbergstraße bei ebenfalls grün anzeigender Ampel auf der Fußgängerfurt übersehen. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Nach erster Inaugenscheinnahme entstand kein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es bedingt durch eine Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen.

Knauf, PHK & KvD

