Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Illegales ...

Illegales Autorennen

Wiesbaden - Drastische Folgen eines illegalen Autorennens erfuhren am Freitagabend zwei junge Männer in Wiesbaden. Beide Autos, Mobiltelefone und der Führerschein eines Beteiligten wurden von der Polizei sichergestellt. Der zweite Beteiligte verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurden gegen die Beteiligten Strafanzeigen wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung gefertigt. Überdies wird ferner wegen des Fahrens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt. Ein Zeuge bemerkte um kurz nach 22.00 Uhr zwei Autos auf der B417 aus Richtung Taunusstein kommend, die in Richtung Stadtmitte unterwegs waren und augenscheinlich ein Rennen fuhren. Die unmittelbar alarmierte Polizei führte umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch. Auffällig war, dass an beiden PKW das gleichlautende Kennzeichen angebracht war. Die Fahrzeuge waren mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und führten waghalsige Fahrmanöver durch. Es kam sogar zu Berührungen der beiden Autos im Verlauf des Rennens. Ein Auto konnte schließlich in der Wilhelmstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es ergaben sich Hinweise auf das zweite Fahrzeug, welches schließlich in der Hergenhahnstraße fahrend angetroffen werden konnte. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das zweite beteiligte Auto in Kerpen gekauft und mangels Überführungskennzeichen mit dem zweiten Nummernschild des ersten Autos ausgestattet. An diesem PKW konnten massive Unfallschäden festgestellt werden. Mit diesem Fahrzeug wurden möglicherweise ein oder mehrere Unfälle verursacht. Bislang konnte kein Geschädigter ermittelt werden. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der 20- jährige Fahrer aus Wiesbaden wurde mit den Tatvorwürfen konfrontiert, eine Tatbeteiligung wurde seinerseits bestritten. Zwecks entsprechender Auswertung wurden die angegebenen Gegenstände sichergestellt. Der 18- jährige Fahrer des zuerst angetroffenen Autos räumte zumindest die Fahrereigenschaft ein. Auf seinen kürzlich erworbenen Führerschein muss er zunächst verzichten. Eventuell gefährdete Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer und etwaige weitere Zeugen, insbesondere hinsichtlich möglicherweise begangener Verkehrsunfallfluchten werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 - 3452140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Knauf, PHK und KvD

