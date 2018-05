Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 63-Jährige aus Taunusstein-Hahn vermisst

Wiesbaden - Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad Vermisst seit 23.05.2018, gg. 07.00 Uhr

(ho)Seit gestern Morgen wird die 63-jährige Roswitha Böhm aus Taunusstein-Hahn vermisst. Frau Böhm verließ gegen 07.00 Uhr die eheliche Wohnung in der Straße "Am Schwimmbad", ohne ihren Ehemann zu informieren. Möglicherweise ist sie derzeit mit ihrem silber-beigefarbenen Pkw der Marke Skoda Yeti unterwegs, an dem zuletzt die Kennzeichen SWA-PB 137 angebracht waren. Der Wagen ist seit dem Verschwinden von Frau Böhm ebenfalls nicht auffindbar. Hinweise auf den Aufenthaltsort der 63-Jährigen liegen derzeit nicht vor. Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist eine Gefahr für ihre Person nicht auszuschließen. Alle bisher durchgeführten Maßnahmen der Wiesbadener Kriminalpolizei haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Frau Böhm ist ca. 1,68 Meter groß, schlank, hat hellbraune, kinnlange Haare (Pagenschnitt) und war zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans und einer hellen Bluse mit Blumenmotiv. Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Böhm nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

