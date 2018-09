Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Brand einer Autowerkstatt

Wiesbaden - Brand einer Autowerkstatt, Wiesbaden, Daimlerstraße, 09.09.2018, 02.30 Uhr,

(pl)Nach dem Brand einer Autowerkstatt in der Daimlerstraße hat die Polizei am Sonntagmittag einen 63-jährigen Mann festgenommen, welcher im Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben. In der Nacht zum Sonntag wurden die Feuerwehr und Polizei gegen 02.30 Uhr von mehreren Personen über den Brand in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf zwei daneben geparkte Fahrzeuge übergegriffen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Da sich bei den ersten Ermittlungen Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung seitens des 63-jährigen Werkstattbesitzers ergaben, wurden sofort umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen unter anderem der Polizeihubschrauber und eine Vielzahl von Polizeibeamten zum Einsatz kamen. Gegen 12.00 Uhr konnte der 63-Jährige dann schließlich im Bereich der Hohen Wurzel angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Ob der Festgenommene für die mutmaßliche Brandstiftung als Täter in Frage kommt, ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei werden morgen im Laufe des Tages mit einem Gutachter den Brandort aufsuchen und die weiteren Ermittlungen aufnehmen.

