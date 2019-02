Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Tödlich verletzte Person bei Brand in Altenwohnanlage

Wiesbaden - Tödlich verletzte Person bei Brand in Altenwohnanlage, Geisenheim, Hospitalstraße, 18.02.2019, 21.00 Uhr,

(pl)Beim Brand in einem Gebäudetrakt einer Altenwohnanlage in der Hospitalstraße in Geisenheim ist am Montagabend ein 69-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Der Brand wurde den Rettungskräften gegen 21.00 Uhr gemeldet. Das Feuer war in einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Gebäudetraktes ausgebrochen und wurde von den verständigten Feuerwehren gelöscht. Für den Bewohner der betroffenen Wohnung kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb an den Folgen des Brandes. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudetraktes wurden von den Rettungskräften evakuiert und vor Ort betreut. Da die Wohnungen aufgrund der Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar sind, wurden die 27 Evakuierten bei Angehörigen oder aber in Krankenhäusern untergebracht. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge keiner der evakuierten Bewohner. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.

