Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden: Unfall nach Verlust von Fahrzeugteilen - Polizei sucht Zeugen!

Wiesbaden - Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln,

15.03.2019, ab 13.45 Uhr

(ho)Aufgrund eines Verkehrsunfalles und einer Verkettung unglücklicher Umstände ist derzeit die Tank-und Rastanlage Medenbach an der A 3, in Fahrtrichtung Köln, komplett gesperrt. Ursächlich für die Sperrung ist ein Vorfall, der sich etwa 1.000 Meter vor der Rastanlage abgespielt hat. Ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei zufolge verlor dort ein Lkw Metallteile, bei denen es sich möglicherweise um Bruchstücke der Bremsscheibe handeln könnte. Ein Teil davon durchschlug die Frontscheibe eines unbesetzten Reisebusses, dessen 47-jährige Fahrerin mit dem Schrecken davonkam. Die Frau erlitt einen Schock. Weitere Metallteile fielen auf die Fahrbahn und wurden von einem Pkw und einem Lkw überrollt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Unglücklicherweise riss sich der Lkw dabei den Tank auf, woraufhin das Fahrzeug erhebliche Mengen Kraftstoff verlor. Der Fahrer des Lkw nutzte daraufhin die Abfahrt und fuhr auf das Gelände der Tank- und Rastanlage Medenbach. Da aus dem Fahrzeug mehrere Hundert Liter Betriebsstoffe austraten, musste Abfahrt und die Raststätte komplett gesperrt werden. Wie lange die Sperrung für die Reinigungsarbeiten aufrecht erhalten werden muss, ist noch nicht absehbar. Aufgrund des Unfalles bildete sich in Fahrtrichtung Köln ein Rückstau von derzeit etwa 7 Kilometern Länge.

Der Lkw, der mutmaßlich die Metallteile verloren hat, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Die Wiesbadener Autobahnpolizei hat daher ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles, die Angaben zu dem flüchtigen Lkw und/oder dessen Fahrerin bzw. Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-4140.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1041 / 1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de