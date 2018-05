Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Einladung zu einer Vortragsveranstaltung "Soziale Medien bei der Polizei"

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, Wiesbaden, 24.05.2018

Das Team Soziale Medien des Polizeipräsidiums Westhessen lädt kommenden Donnerstag zu einem informativen und unterhaltsamen Vortrag in das Polizeipräsidium ein. Unter dem Motto " #MitHashtagUndHandschelle - wir können mehr als nur 280 Zeichen" referieren Polizeioberkommissar Florian Meerheim und Kriminaloberkommissar Daniel Scherf über ihre polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien. Das Polizeipräsidium Westhessen ist seit Juli 2016 auf Facebook und Twitter und seit Dezember als drittes deutsches Polizeipräsidium auch auf Instagram vertreten. Seien Sie dabei, wenn die zwei Kommissare erklären, wie sie das Polizeipräsidium Westhessen in Webhessen darstellen. Täglich werden die Follower dort durch das Team soziale Medien plattformgerecht über die Arbeit der Polizei im Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, dem Kreis Limburg-Weilburg und der Landeshauptstadt Wiesbaden informiert. Der Vortrag im Rahmen der ://webweek rhein-main findet um 19:00 im Polizeipräsidium (Konrad-Adenauer-Ring 51 in 65187 Wiesbaden) statt, Einlass ist ab 18:30 Uhr am Haupteingang - wir bitten um eine kurze Anmeldung via E-Mail an: soziale-medien.ppwh@polizei.hessen.de

