Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Polizeieinsatz im Chinon Center

Wiesbaden - Hofheim am Taunus, Chinonplatz 18.08.2018, ab 08.00 Uhr

(ho)Nachdem beim Polizeipräsidium Westhessen ein Hinweis per E-Mail auf einen gefährlichen Gegenstand im Chinon Center in Hofheim am Taunus eingegangen ist, kam es heute Morgen dort zu einem Polizeieinsatz. Aufgrund des Inhaltes der E-Mail konnte eine mögliche Gefahr für die Besucherinnen und Besucher des Einkaufszentrums nicht ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt und Durchsuchungsmaßnahmen eingeleitet. Die Zufahrten zum Center und das dortige Parkhaus wurden für die Zeit der Maßnahmen gesperrt. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden. Daher wurde das Chinon Center gegen 11.15 Uhr wieder freigegeben und der Polizeieinsatz beendet. Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Verfasser der E-Mail wurden eingeleitet.

