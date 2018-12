Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen- Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle- Einladung zu einer öffentlichen Veranstaltung

Wiesbaden - "Bei uns ist nichts zu holen" oder "Wenn die wollen, kommen die überall rein" sind Vorurteile, die wir als Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle häufig zu hören bekommen. Auch die Ansicht "Die Hausratversicherung zahlt doch alles" wird oft vertreten. Dabei wird nicht bedacht, dass die Versicherung Erinnerungsstücke nie ersetzen kann. Die psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs sind oft der größte Schaden. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf nicht selten eines langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen, dass ein Einbrecher in der eigenen Wohnung oder im Haus war. Täter nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. In jeder Wohnung, jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen - am liebsten natürlich Bargeld, Schmuck, Kreditkarten, Digitalkameras und Laptops. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Technische Sicherungen, eine gute wachsame Nachbarschaft und richtige Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche Verschließen von Fenster und Türen, tragen dazu bei, dass heute schon jeder dritte Einbruch im Versuchsstadium scheitert.

Es gibt also viele Gründe, am 10.12.2018 um 18.00 Uhr zum Fachvortrag in das Vereinshaus am La-Londe-Platz in 65396 Niederwalluf zu kommen.

Im Vortrag zeigen wir die Schwachstellen einer Immobilie auf und zeigen Lösungsmöglichkeiten von technischen Sicherungen, um es dem Einbrecher schwerer zu machen. Es gibt auch Tipps über das Verhalten an der Wohnungstür und anderen Situationen, um nicht ein leichtes Opfer zu werden.

Kommen Sie zuerst zu uns, bevor der Einbrecher zu Ihnen kommt. Kommen Sie vorbei. "Wir sind für Sie da!"

