Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

1. Autoaufbrecher erbeuten Werkzeuge und Sporttasche, Wiesbaden, Römerberg, 20.02.2018, 02.00 Uhr bis 07.30 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Dienstag aus einem am Römerberg abgestellten Smart eine Säge, einen Akkuschrauber und eine Sporttasche entwendet. Die Täter schlugen zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr die Heckscheibe des betroffenen Wagens ein, schnappten sich die im Innenraum herumliegenden Gegenstände und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Auto beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Bunsenstraße, 20.02.2018, 16.00 Uhr bis 21.02.2018, 02.40 Uhr,

(pl)In der Bunsenstraße in Biebrich haben unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und der Nacht zum Mittwoch einen geparkten Audi A5 beschädigt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Pkw ein und verteilten anschließend eine bislang noch unbekannte Flüssigkeit im Fahrzeuginnenraum. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

3. Festnahme nach Zündelei, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, 20.02.2018, 13.40 Uhr,

(pl)Nach einer Zündelei auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Sonnenberger Straße hat das 1. Polizeirevier mithilfe einer Marktmitarbeiterin einen 55-jährigen Mann aus Wiesbaden festgenommen. Die Zeugin hatte am Dienstag gegen 13.40 Uhr beobachtet, wie ein Mann seitlich des Einkaufsmarktes versuchte, ein mit Papier befülltes Rollgestell zu entzünden und anschließend flüchtete. Glücklicherweise entzündete sich jedoch nichts weiter, so dass es zu keinem Sachschaden kam. Als die Marktmitarbeiterin den Zündler dann gegen 17.50 Uhr wieder beim Einkaufsmarkt sah, verständigte sie die Polizei und es erfolgte die Festnahme des 55-Jährigen. Der Festgenommene wurde mit auf die Dienststelle genommen und nach den erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der versuchten Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Ob der Festgenommene für den Altpapierbrand am 08.02.2018 an derselben Stelle in Frage kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. 4. Mountainbike gestohlen, Wiesbaden, Beethovenstraße, 20.02.2018, 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr,

(pl)Fahrraddiebe haben am Dienstag, zwischen 12.30 Uhr und 21.30 Uhr, auf dem Krankenhausgelände in der Beethovenstraße ein schwarzes Mountainbike von Compel gestohlen. Das gestohlene Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro war dort an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der AG Fahrrad in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. Handbremse nicht angezogen, Wiesbaden, Schulberg, Dienstag, 20.02.2018, 12.00 Uhr

(si)Ein geparkter Skoda machte sich am Dienstagmittag am Schulberg in Wiesbaden selbstständig. Augenscheinlich hatte die 29-jährige Fahrzeugnutzerin vergessen, die Handbremse ihres Pkw anzuziehen, als sie den Skoda in der abschüssigen Straße abstellte. Das Fahrzeug rollte daraufhin den Schulberg bergab und wurde schließlich durch einen massiven Metallpoller gestoppt. Glücklicherweise wurden durch den rollenden Pkw keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

6. Fußgängerin von Pkw angefahren, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 20.02.2018, 08.00 Uhr

(si)Eine Fußgängerin wurde am Dienstagvormittag in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden von einem Pkw angefahren und dabei leicht verletzt. Das 14-jährige Mädchen kam, gegen 08.00 Uhr, aus Richtung Loreleiring und wollte über die Dotzheimer Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Ring weiterlaufen. Ersten Ermittlungen zu Folge zeigte die dortige Ampel für Fußgänger rot, als die 14-Jährige die Fahrbahn betrat und von einem VW erfasst wurde, welcher die Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Straße befuhr. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Jugendliche in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 21-jährige Fahrer des VW blieb bei dem Unfall unverletzt.

7. Erheblicher Sachschaden bei Unfallflucht, Wiesbaden, Igstadt, Susannastraße, 15.02.2018, 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Am vergangenen Donnerstag wurde in Igstadt ein geparkter weißer Volvo bei einer Unfallflucht erheblich beschädigt. Der im hinteren, linken Bereich beschädigte Pkw war zwischen 11.30 Uhr und 18.00 Uhr auf einem farblich markierten Parkplatz in der Susannastraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Baufahrzeuge beschmiert und beschädigt, Schlangenbad, Wambach, Im Herborn, 15.02.2018, 15.00 Uhr bis 19.02.2018, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagvormittag haben in einem Feld im Bereich von Wambach Vandalen gewütet und dort abgestellte Baufahrzeuge und Baumaschinen mit Farbe beschmiert und beschädigt. Die Täter besprühten die Fahrzeuge und Maschinen mit Farbe, beschädigten die Außenspiegel sowie die Seitenscheibe eines Lkw und schnitten die Steuerungsleitungen einer Bohrmaschine durch. Der durch den Vandalismus entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Enkeltricks gescheitert, Walluf, 20.02.2018, gegen 12.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag wurden zwei Frauen aus Walluf von einer Enkeltrickbetrügerin angerufen. Die Anruferin gab sich in den beiden Telefonaten als Nichte der Geschädigten aus. Da sich die Frauen jedoch nicht täuschen ließen und die Telefonate daraufhin direkt beendeten, kam es erst gar nicht zu einer Geldforderung. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, die die Auszahlung von Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige aber auch Nachbarn und Freunde zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen unbedingt sofort die Polizei benachrichtigen, da dies in den meisten Fällen die einzige Chance ist, die Täter festzunehmen.

