Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Wiesbaden

1. Mercedes gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Arnold-Straße, 21.02.2018, 19.00 Uhr bis 22.02.2018, 07.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Autodiebe in Dotzheim einen schwarzen Mercedes ML 250 gestohlen. An dem Pkw waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-RQ 154 angebracht. Der Besitzer hatte den Wagen am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, in der Karl-Arnold-Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen war der Pkw dann spurlos verschwunden. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Mercedes nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Diverse Enkeltricks gescheitert, Wiesbaden, 21.02.2018,

(pl)Die Wiesbadener Polizei warnt aktuell vor Betrügern, die mit dem sogenannten Enkeltrick Bargeld erbeuten wollen. Im Verlauf des Mittwochs erhielten im Bereich von Wiesbaden mindestens vier Personen einen Anruf von einer weiblichen Person. Die Anruferin gab sich als Verwandte oder Bekannte aus und versuchte, durch die Schilderung von falschen Tatsachen die Aushändigung von Bargeld zu erreichen. Die Betroffenen waren jedoch über die aktuellen Tricks der Täter offenbar gut informiert, brachen die Gespräche ab und informierten die Polizei. Aufgrund der neuesten Fälle rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, die die Auszahlung von Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige aber auch Nachbarn und Freunde zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen unbedingt sofort die Polizei benachrichtigen, da das in den meisten Fällen die einzige Chance ist, die Täter festzunehmen.

3. Einbrecher tagsüber unterwegs, Wiesbaden, 21.02.2018,

(pl)In Wiesbaden wurden am Mittwoch im Verlauf des Tages zwei Einfamilienhäuser und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße in eine Wohnung ein und ergriffen dann aber offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr schlugen die Einbrecher in der Straße "Auf der Ahl" zu und hebelten dort das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer des Hauses nach Wertgegenständen und erbeuteten diverse Schmuckstücke. Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ketteler Straße hatten es die Täter ebenfalls auf Schmuck abgesehen. Die Unbekannten kletterten zwischen 07.45 Uhr und 20.00 Uhr auf den Balkon des Hauses und schlugen die Balkontürscheibe ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nachdem sie dann mehrere Schränke durchwühlt hatten, flüchteten sie mit den aufgefundenen Schmuckstücken. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Reklametafel an Bushaltestelle beschädigt, Wiesbaden, Bierstadter Straße, 22.02.2018, 01.35 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag, gegen 01.35 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Bierstadter Straße eine Reklametafel beschädigt. Der hellgekleidete Täter warf die Glasscheibe der Reklametafel mit einem Stein ein und verursachte hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. Opel Corsa erheblich beschädigt, Wiesbaden, Bärenstraße, 22.02.2018, 00.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Bärenstraße ein dort geparkter Opel Corsa erheblich beschädigt. Eine unbekannte Person schlug gegen Mitternacht mehrere Fensterscheiben des betroffenen Wagens ein und beschädigte darüber hinaus auch noch die Fahrer- und Beifahrertür. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Nach der Tat flüchtete die Täterin oder aber der Täter in Richtung Coulinstraße. Die oder der Flüchtige hatte eine kompakte, kräftige Statur und trug dunkle Arbeitskleidung mit reflektierenden Applikationen an Hose und Jacke. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Geparkter Nissan zerkratzt, Wiesbaden-Medenbach, Im Beinfeld, 21.02.2018, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In Medenbach haben unbekannte Täter am Mittwoch einen geparkten Nissan Qashqai zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Straße "Im Beinfeld" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

7. Brennende Mülltonne, Wiesbaden, Langgasse, Festgestellt: 21.02.2018, 22.35 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend brannte in der Langgasse ein Mülleimer. Der brennende Mülleimer wurde gegen 22.35 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurde der Mülleimer beschädigt. Es wird nun wegen der Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

8. Autoaufbrecher erbeuten Handy und Bankkarten, Wiesbaden, Wellritzstraße, 22.02.2018, 00.00 Uhr bis 00.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag musste ein Autofahrer in Wiesbaden die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen Wagen gegen 00.00 Uhr in der Wellritzstraße abgestellt und sein Handy sowie Bankkarten im Wagen belassen. Etwa 20 Minuten später musste er feststellen, dass sich in der Zwischenzeit Autoaufbrecher durch eine eingeschlagene Seitenscheibe Zugang zu seinem Wagen verschafft und die Wertgegenstände entwendet hatten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

9. Unfallflucht in der Dotzheimer Straße, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 21.01.2018, 17.25 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag kam es in der Dotzheimer Straße im Bereich einer Tankstelle zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge streifte die Fahrerin oder aber der Fahrer eines beigen BMW Mini gegen 17.25 Uhr im Vorbeifahren einen in der Dotzheimer Straße vor der Tankstelle abgestellten weißen Audi A3 und fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

10. Unfall beim Abbiegen, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, Kreuzberger Ring, 21.02.2018, 18.45 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochabend kam es in Erbenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Autofahrerin leicht verletzt und zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr gegen 18.45 Uhr mit ihrem Audi A6 den Kreuzberger Ring entlang und wollte dann nach links in die Berliner Straße einbiegen. Hierbei übersah sie jedoch offensichtlich den VW Golf der von links kommenden und vorfahrtsberechtigen 37-jährigen Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die leichtverletzte 37-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 16.500 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Eingangstür von Gaststätte hält Einbrechern stand, Taunusstein, Wehen, Aarstraße, 21.02.2018, 01.00 Uhr bis 14.30 Uhr,

(pl)Die Eingangstür einer Gaststätte in der Aarstraße in Wehen hat am Mittwoch Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten zwischen 01.00 Uhr und 14.30 Uhr erfolglos, die Tür aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Idstein, Heidestück, 21.02.2018, 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Mittwoch wurde in Idstein ein geparkter schwarzer VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw gegen 07.30 Uhr in der Straße "Heidestück" abgestellt und musste dann bei ihrer Rückkehr gegen 13.30 Uhr frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

