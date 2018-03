Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. Streit zwischen Fahrgästen und Taxifahrer eskaliert, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 17.03.2018, 02:00 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen gerieten in Wiesbaden ein Taxifahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 43 und 45 Jahren in einen Streit, in dessen Verlauf es zu Handgreiflichkeiten kam und die 43-Jährige leicht verletzt wurde. Den Angaben der Damen zufolge, bestiegen diese gegen 02:00 Uhr am Michelsberg das Taxi. Nach kurzer Zeit sei mit dem Fahrer ein Streit entstanden, sodass man ihn aufgefordert habe, das Fahrzeug zu stoppen. Stattdessen habe dieser sich nach hinten gedreht und nach den Fahrgästen geschlagen. Eine der Mitfahrerinnen habe sich ebenfalls körperlich gewehrt. An der Ecke Schwalbacher Straße, Wellritzstraße hätte das Taxi dann gestoppt, und alle Personen seien ausgestiegen. Hier habe der Taxifahrer dann nochmals nach der 43-Jährigen geschlagen, welche daraufhin zu Boden gestürzt sei. Nun sei der Fahrer mit seinem Taxi davon gefahren. Eine Fahndung nach dem Taxi verlief ergebnislos, es gibt jedoch Hinweise auf das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Spielhalle auf unbekannte Art und Weise, Wiesbaden-Dotzheim, Carl-von-Linde-Straße, 16.03.2018, 04:00 Uhr - 05:00 Uhr

(He)Wie der Polizei im Verlauf des Freitages mitgeteilt wurde, kam es am frühen Freitagmorgen, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, in der Carl-von-Linde-Straße in Dotzheim zu einem Einbruch in eine Spielothek, bei dem ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelangten die oder der Täter in die Innenräume und entwendeten Bargeld, Computer und einen Laptop. Wie der Tatort anschließend verlassen wurde, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Fußgängerampel mutwillig beschädigt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Feststellungszeitpunkt: 18.03.2018, 15:20 Uhr

(He)Unbekannte Täter beschädigten in der Dotzheimer Straße die Bedienelemente einer Fußgängerampel und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Sonntagnachmittag. In Höhe der Hausnummer 127 (Einmündung Assmanshäuser Straße), wurde an beiden Fußgängerampeln die Druckknöpfe abgeschlagen oder abgetreten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-23440 zu melden.

4. Am Geburtstag Ärger mit der Polizei, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, 16.03.2018, 17:35 Uhr - 20:20 Uhr

(He)An ihrem Geburtstag handelte sich eine 46-jährige Wiesbadenerin gleich in mehrfacher Hinsicht Ärger mit der Polizei ein, so dass sie nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen muss. Es begann gegen 17:35 Uhr, als auf der Biebricher Allee ein kleiner Auffahrunfall gemeldet wurde. Eine Autofahrerin hatte beim Anfahren an einer Ampel Probleme und rollte auf das hinter ihr stehende Fahrzeug. Statt an der Unfallstelle zu bleiben, versuchte die Unfallverursacherin zunächst zu flüchten, konnte jedoch von dem beteiligten PKW-Fahrer gestoppt werden. Der PKW-Fahrer verständigte die Polizei, musste der eintreffenden Streife jedoch berichten, dass die Unfallverursacherin zwischenzeitlich doch davongefahren sei und nach seinem Dafürhalten nach Alkohol gerochen habe. An ihrer Wohnanschrift konnte die Fahrerin dann angetroffen werden. Tatsächlich schien sie alkoholisiert zu sein und wurde mit auf die Dienststelle genommen. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei weitergehenden Ermittlungen kam dann noch heraus, dass die 46-Jährige aktuell wohl nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht versichert ist. Demnach musste das Fahrzeug dann an der Wohnanschrift der Wiesbadenerin entstempelt werden. Vor Ort zeigte sich die Betroffene damit jedoch überhaupt nicht einverstanden, versperrte den Beamten den Weg, warf ihren Schlüsselbund nach diesen und beleidigte sie. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen kam nun noch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung hinzu.

5. Schüsse auf Schulgelände, Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, Theodor-Fliedner-Schule, 16.03.2018, 22:05 Uhr

(He) Am Freitagabend wurde die Polizei auf den Schulhof der Theodor-Fliedner-Schule in Bierstadt gerufen, da ein Mitteiler von dort Schussgeräusche gemeldet hatte. Vor Ort konnte eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 23 Jahren angetroffen werden. Während der durchgeführten Personenkontrolle konnte auch eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Alle Beteiligten zeigten sich überrascht und unwissend; keiner wollte mit der Waffe etwas zu tun haben. Ersten Ermittlungen und auch den Angaben des Mitteiles zufolge hatte jedoch mutmaßlich ein anwesender 23-Jähriger mit der Waffe herumhantiert. Die Waffe wurde sichergestellt und die Beteiligten nach Feststellung der Personalien wieder entlassen.

6. Falsche Polizeibeamte rufen an. "Telefonkonferenz" mit tatsächlichem Notruf wird geschaltet, Wiesbaden, 18.03.2018

(He)Gestern riefen abermals falsche Polizeibeamte bei mehreren Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern an und versuchten diese um ihr Erspartes zu bringen. Bis dato wurde der Polizei zwar kein erfolgreicher Anruf gemeldet, augenscheinlich gehen die Täter nun jedoch immer häufiger mit einer neuen Masche vor. In mehreren Fällen wurde das Opfer durch die Betrüger tatsächlich an den Notruf der echten Polizei weitervermittelt. Der Betrüger selbst blieb jedoch ebenfalls in der Leitung; es wurde also eine Art Telefonkonferenz zwischen Opfer, Betrüger und echter Polizei hergestellt. Mutmaßlich wollen die Betrüger die Telefonate zwischen Opfer und echter Polizei mithören, um für weitere Straftaten "zu lernen". Es kam sowohl vor, dass die Konferenz von den Betrügern geschaltet wurde, als auch, dass die angerufen Opfer aufgefordert wurden die Telefonkonferenz selbst einzurichten. Dies ist bei den meisten Telefonapparaten mit nur einem Tastendruck möglich. Vertrauen Sie nicht darauf, wenn Ihnen am Telefon erzählt wird, dass man Sie mit dem Notruf verbindet oder wenn man Sie auffordert, dies doch selbst zu tun. Es besteht immer die Gefahr, dass Sie statt mit dem Notruf mit einem zweiten Betrüger verbunden werden oder, sollten Sie tatsächlich mit der echten Polizei verbunden werden, die Betrüger mithören. Hier gibt es nur eine Lösung: Beenden Sie unbedingt selbst das Telefonat, indem Sie den Hörer auflegen oder die Taste zum Beenden des Gesprächs drücken. Erst dann ist die Verbindung zu den Betrügern tatsächlich beendet und erst jetzt können Sie sicher die 110 wählen. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Polizeieinsatz während Schwertransport, Heidenrod, Springen, 16.03.2018, 08.40 Uhr,

(pl)Anlässlich eines Schwertransportes für die Windkraftanlage in Heidenrod-Springen kam es am Freitagmorgen wegen des Protestes dreier Personen zu einem Polizeieinsatz. Die drei 38 und 29 Jahre alten Männer hatten sich gegen 08.40 Uhr in einem engen Kurvenbereich in Heidenrod-Springen positioniert, so dass ein Durchfahren des anrückenden Schwertransportes nicht möglich war. Das Trio führte Schilder mit sich, welche sich gegen die geplanten Windräder richteten. Um dem Schwertransport die Durchfahrt zu ermöglichen, wurden die drei Männer von den eingesetzten Polizisten mehrfach dazu aufgefordert die Straßenseite zu wechseln. Ihnen wurde darüber hinaus eingeräumt auf der anderen Straßenseite ihre Meinung weiter kundzutun. Dieser Aufforderung wurde jedoch nicht Folge geleistet. Bei dem anschließenden Versuch, das Trio auf die andere Straßenseite zu schieben, kam es zu Widerstandhandlungen und dem Einsatz von Pfefferspray. Es wurden Strafverfahren wegen Nötigung und Widerstandes eingeleitet.

2. Räuber gescheitert, Idstein, Am Bahnhof, 16.03.2018, 08.15 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen scheiterten drei Räuber am Idsteiner Busbahnhof bei dem Versuch, einen 14-jährigen Jungen auszurauben. Der Geschädigte hielt sich gegen 08.15 Uhr im Bereich des Busbahnhofs auf, als plötzlich drei Personen auf ihn zukamen, welche ihn mit einem Messer bedrohten und die Herausgabe des mitgeführten Handys und Bargeldes forderten. Als der 14-Jährige seine Wertgegenstände nicht herausrückte, wurde er von einem der Täter geschlagen, wogegen sich der Junge zur Wehr setzte. Nachdem dann ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, ließen die Räuber von dem Geschädigten ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Einer der Räuber soll ca. 19 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle, mittellange Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Er sei mit einer langen, schwarzen Jacke, einer beigen Jogginghose und einer weißen Baseballmütze bekleidet gewesen. Der zweite Täter wurde als etwa 20- 21 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und dünn beschrieben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild sowie kurze, braune Haare gehabt haben und mit einer kurzen Jacke sowie blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Dritte im Bunde sei ca. 19- 20 Jahre alt und habe blonde Haare, eine normale Statur sowie einen kurzen Bart. Er soll eine dunkle Sweatjacke und eine dunkle, weite Jeans getragen haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Autohaus von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Neuhof, Georg-Ohm-Straße, 17.03.2018, 03.40 Uhr,

(pl)Ein Autohaus in der Georg-Ohm-Straße in Taunusstein-Neuhof wurde in der Nacht zum Samstag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter waren gegen 03.40 Uhr zugange und hebelten auf dem Gelände des Autohauses das Tor zur Werkhalle auf. Anschließend schnappten sie sich einen aufgefundenen, kleinen Tresor und brachen diesen vor dem Autohaus auf. Als die Einbrecher dann jedoch feststellen mussten, dass der Tresor leer war, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck, Geisenheim, Winkeler Straße, 17.03.2018, 15.00 Uhr bis 22.15 Uhr,

(pl)Bei einem Wohnungseinbruch in der Winkeler Straße in Geisenheim haben unbekannte Täter am Samstag Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 15.00 Uhr und 22.15 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und ließen anschließend die aufgefundenen Wertsachen mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gegen geparktes Auto getreten, Schlangenbad, Mühlstraße, 16.03.2018, 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitag in Schlangenbad gegen den vorderen, rechten Kotflügel eines geparkten Opel Corsa getreten und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr in der Mühlstraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Unfallflucht auf der L 3275, Hünstetten, Wallbach, Landesstraße 3275, 16.03.2018, 11.20 Uhr,

(pl)Am Freitagmittag verursachte ein unbekannter Autofahrer auf der L 3275 bei Wallbach einen Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein 35-jähriger Autofahrer war gegen 11.20 Uhr mit seinem Citroen Jumper von Wörsdorf kommend auf der Landesstraße in Richtung Wallbach unterwegs, als ihm in einer Kurve ein grauer Skoda entgegenkam, der zu weit auf seine Fahrspur geraten war. Um nicht mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenzustoßen, musste der 35-Jährige nach rechts ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt und an dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der noch jung erscheinende Unfallverursacher hielt nicht an, sondern setzte die Fahrt mit seinem grauen Skoda mit Bad Schwalbacher Kennzeichen (SWA) einfach fort. Der flüchtige Autofahrer soll eine helle Haarfarbe gehabt haben. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu kontaktieren.

