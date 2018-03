Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Wiesbaden

1. Jugendliche Rollerdiebe erwischt, Wiesbaden, Idsteiner Straße, 20.03.2018, 12:15 Uhr

(He)Gestern wurden in Wiesbaden zwei Jugendliche, nachdem sie zuvor einen Roller entwendet hatten, von der Polizei festgenommen. Zwei Zeugen und auch eingesetzte Polizeibeamte wurden von einem der Täter bedroht. Die zwei Diebe wurden gegen 12:15 Uhr in der Idsteiner Straße von zwei Zeugen während des Diebstahls erwischt und angesprochen. Einer habe daraufhin ein Messer gezeigt und die Zeugen verbal bedroht. Die sofort alarmierte Polizei entdeckte die Flüchtenden im Rahmen der Fahndung und nahm diese fest. Der 15-Jährige versuchte noch erfolglos zu entkommen. Auf dem Weg zur Dienststelle habe er dann auch die im Streifenwagen mitfahrenden Beamten mit der Anwendung von Gewalt bedroht. Ein Messer konnte bei den beiden Festgenommenen nicht aufgefunden werden. Beide waren in der Vergangenheit schon polizeilich in Erscheinung getreten. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

2. Vorsicht! Betrüger rufen als "Microsoft-Mitarbeiter" an, Wiesbaden, 20.03.2018

(He)Gestern wurde der Wiesbadener Polizei wieder ein Betrugsversuch mit der Masche des "Microsoft-Mitarbeiters" gemeldet. Glücklicherweise ging der Betrüger jedoch leer aus. Unangekündigt klingelte gestern bei einer Frau in Biebrich das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft berichtete von einem angeblichen Hackerangriff auf den Computer der Angerufenen. Der Anrufer bot der Biebricherin anschließend diverse Sicherheitspakete an und forderte mittels ITunes-Guthabenkarten eine Summe von 400 Euro. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld der Dame kommen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Hauseingangstür beschädigt, Tatverdächtige gesehen, Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 20.03.2018, 18:35 Uhr

(He)Gestern Abend beschädigte eine unbekannte Täterin in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße eine Hauseingangstür und verursachte dadurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. An der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses wurde die untere Glasscheibe eingeschlagen. Ein Zeuge beschrieb die mutmaßliche Täterin als 25-30 Jahre alt, 1,60 - 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und mit langen schwarzen, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Sie sei von "südländischem Aussehen" gewesen und habe dunkle Kleidung sowie einen weißen Schal getragen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht. Hoher Sachschaden, Wiesbaden-Erbenheim, Rennbahnstraße, 20.03.2018, 07:40 - 17:30 Uhr

(He)Gestern verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin in der Rennbahnstraße in Wiesbaden-Erbenheim an einem geparkten schwarzen Audi A4 einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Statt den Unfall zu melden, machte sich die Verursacherin oder der Verursacher unerlaubt aus dem Staub. Der beschädigte PKW wurde gegen 07:40 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Als der Halter gegen 17:30 Uhr wieder zurückkam, war ein Großteil der linken Fahrzeugseite inklusive des Außenspiegels beschädigt. Der Aufprall des verursachenden Fahrzeuges muss so massiv gewesen sein, dass der Audi mit dem rechten vorderen Rad gegen die Bordsteinkante geschoben wurde. Dabei wurde das Rad ebenfalls beschädigt. Der Wiesbadener Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Tasche entrissen, Rüdesheim, Katharinenstraße, 20.03.2018, 12.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag ist in der Katharinenstraße in Rüdesheim eine Seniorin Opfer eines Handtaschendiebes geworden. Die Geschädigte wollte gegen 12.30 Uhr gerade ihre Haustür aufschließen, als sich plötzlich ein Mann näherte und ihr die unter dem Arm geklemmte Tasche mit dem darin befindlichen Bargeld entriss. Im Anschluss rannte der Dieb mit der Beute davon. Der Täter soll ca. 1,65- 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war er mit einer grauen Kapuzenjacke, einer dunkelblauen Jogginghose und Turnschuhen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Betrügerische Anrufe, Oestrich-Winkel, Winkel, 20.03.2018, (pl)Zu einer betrügerischen Zahlungsaufforderung via Telefon kam es am Dienstag bei einem Senioren aus Winkel. Bei dem Mann meldete sich im Laufe des Tages eine angebliche Gerichtsmitarbeiterin und forderte den Angerufenen auf, aufgrund eines gegen ihn vorliegenden Pfändungsprotokolls, mehrere Tausend Euro Bargeld zu zahlen. Noch am selben Tag klingelte dann bei dem Senioren nochmals das Telefon. Die Anruferin gab sich dieses Mal als Mitarbeiterin eines anderen Gerichtes aus und erklärte, dass auch dort ein Pfändungsprotokoll gegen den Mann vorliegen würde. Der Senior ließ sich glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen und setzte die Polizei über die beiden betrügerischen Anrufe in Kenntnis. Die Polizei rät dringend davon ab, auf telefonische Zahlungsaufforderungen einzugehen. Haben Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber unbekannten Anrufern! Zahlungen von Behörden werden grundsätzlich nicht telefonisch eingefordert. Die Anrufer treten in der Regel am Telefon völlig glaubwürdig und überzeugend auf. Lassen Sie sich in den Telefonaten nicht unter Druck setzen, überweisen Sie keine Geldbeträge an dubiose Empfänger sondern verständigen immer zuerst die Polizei.

3. 15-Jähriger verursacht bei Spritztour mit dem Auto Verkehrsunfall, Idstein, Wallrabenstein, Landesstraße 3275, 20.03.2018, 22.20 Uhr, (pl)Ein 15-jähriger Jugendlicher verursachte am Dienstagabend bei einer Spritztour mit einem Auto einen Verkehrsunfall. Der 15-Jährige hatte sich unbemerkt die Autoschlüssel seiner Mutter genommen und war dann gemeinsam mit zwei 15 und 16 Jahre alten Freunden zu einer Spritztour aufgebrochen. Als sie dann gegen 22.20 Uhr die L 3275 entlangfuhren, kam der junge, führerscheinlose Autofahrer zwischen Wallbach und Wallrabenstein mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford Focus rollte daraufhin einen Abhang hinunter und krachte schließlich gegen die dortigen Bäume. Die drei Insassen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Sie wurden später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der junge Mann hat sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

4. Unfallflucht auf dem Hof der Feuerwehr, Eltville, Erbacher Straße, 20.03.2018, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, (pl)Bei einer Verkehrsunfallflucht wurden am Dienstagvormittag auf dem Hof der Eltviller Feuerwehr in der Erbacher Straße dort abgestellte Torelemente beschädigt. Die beschädigten Torelemente waren am Rande des Hofes gelagert und sollten von einer Firma in die Fahrzeughalle eingebaut werden. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

5. Autofahrerin bei Unfallflucht leicht verletzt, Idstein, Eschenhahn, Bundesstraße 275, Kreisstraße 706, 20.03.2018, 13.10 Uhr, (pl)Am Dienstagmittag wurde eine 20-jährige Autofahrerin bei einer Unfallflucht im Bereich der Kreuzung Bundesstraße 275/ Kreisstraße 706 leicht verletzt. Die 20-Jährige war gegen 13.10 Uhr von Taunusstein-Neuhof kommend auf der Bundesstraße in Richtung Eschenhahn unterwegs, als ihr an der Kreuzung zur K 706 ein, von der Kreisstraße auf die Bundesstraße abbiegendes, Auto die Vorfahrt genommen haben soll. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu vermeiden, sei die Autofahrerin mit ihrem VW Polo nach links ausgewichen. Hierbei überquerte der Pkw die Gegenfahrbahn und den Straßengraben und kam schließlich erheblich beschädigt im angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Unfallverursacherin oder aber der Unfallverursacher hielt nicht an, sondern setzte die Fahrt einfach fort, ohne sich um die Leichtverletzte und den angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Mit dem Auto überschlagen, Heidenrod, Egenroth, Kreisstraße 597, 20.03.2018, 08.10 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen hat sich eine 24-jährige Autofahrerin auf der K 597 bei Egenroth mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Nach Angaben der 24-Jährigen war sie gegen 08.10 Uhr von der B 260 kommend auf der Kreisstraße in Richtung Egenroth unterwegs, als sie in einer Kurve von einem entgegenkommenden silbernen Fahrzeug geschnitten worden sein soll. Daraufhin habe die Autofahrerin die Kontrolle über ihren Nissan verloren. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Leitplanke, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern stehend wieder zum Stillstand. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der total beschädigte Nissan musste jedoch abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des entgegenkommenden silbernen Fahrzeugs habe nicht angehalten, sondern die Fahrt einfach fortgesetzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu kontaktieren.

