Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. 10-Jähriger Junge im Bus belästigt, Tatverdächtiger ermittelt- Zeugin gesucht! Wiesbaden, Linie 23, Kleinfeldchen Richtung Luisenforum, 22.03.2018, 15:23 - 15:40 Uhr

(He)Am 22.03.2018 wurde ein 10-jähriger Junge während einer Busfahrt scheinbar absichtlich von einem zunächst unbekannten Mann am Bein gestreichelt. Nun sucht die Wiesbadener Kriminalpolizei nach einer wichtigen Zeugin. Nachdem der 10-jährige, dunkelhäutige Junge bei der Polizei von dem Vorfall berichtet hatte, leitete die Kriminalpolizei umgehend Maßnahmen ein, welche zur Identifizierung des mutmaßlichen Täters führten. Der Junge war am Nachmittag des 22.03.2018 in einem Bus der Linie 23, zwischen den Haltestellen Kleinfeldchen und Luisenforum, unterwegs. Hier habe sich dann ein älterer Herr neben ihn gesetzt und den Jungen scheinbar absichtlich am Bein gestreichelt. Dem Jungen war dies unangenehm und er machte daraufhin auf sich aufmerksam. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine Mitfahrerin den Vorfall beobachtet und den Mann darauf angesprochen hatte. Weiterhin sagte die Zeugin zu dem Jungen, dass er sich zu ihr setzten soll. Dies tat der Junge dann im weiteren Verlauf. Auch wenn der Mann, ein 78-jähriger Wiesbadener, mittlerweile ermittelt wurde, sucht die Kriminalpolizei (K12) die angesprochene Zeugin. Die Frau wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. 1,60 Euro aus der Hand gerissen, Wiesbaden, Kirchgasse, 01.05.2018, 16:25 Uhr

(He) Am Dienstagnachmittag entrissen zwei jugendliche Täter einem 13-Jährigen 1,60 Euro aus der Hand, beleidigten ihn noch und flüchteten anschließend. Der 13-Jährige war am Maifeiertag, gegen 16:25 Uhr, in der Kirchgasse unterwegs, als ihn zwei Jugendliche ansprachen und Bargeld forderten. Die 1,60 Euro, welche er in der Hand hatte, wollte er nicht herausgeben. Das Geld benötigte er für eine Busfahrkarte. Daraufhin rissen ihm die Täter das Münzgeld aus der Hand, beschimpften ihn noch und machten sich schließlich aus dem Staub. Täter 1: 13-15 Jahre, circa 1,56 Meter groß, kräftige Figur, kurze schwarze Haare, schwarz / rot gestreifter Pullover, blaue Jeans, graue Sporthose. Täter 2: 13-15 Jahre, 1,70 Meter groß, schwarze Haare, viele Pickel (Akne) im Gesicht, schlank, graues Basecap, Strickweste und darunter eine blaue Jeansjacke, blaue Jeans, hatte eine weiße Tüte bei sich. Beide Personen werden durch das Opfer als "südländisch aussehend" beschrieben. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Pick-up, Werkzeug entwendet, Wiesbaden, Nettelbeckstraße, 01.05.2018, 15:00 Uhr - 02.05.2018, 07:40 Uhr

(He)Augenscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen in der Nettelbeckstraße abgestellten VW "Amarok" ein und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von fast 2.000 Euro. Der Pick-up wurde am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, auf einem Parkplatz abgestellt. Gestern, gegen 07:40 Uhr, waren dann unter anderem ein Trennschleifer, eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber oder ein Laser-Nivelliergerät aus dem Fahrzeug verschwunden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Paketzusteller innerhalb zwei Minuten bestohlen, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 02.05.2018, 14:00 Uhr - 14:02 Uhr

(He)Die zweiminütige Abwesenheit eines Paketzustellers nutzen dreiste Diebe und entwendeten in Erbenheim, in der Tempelhofer Straße, aus seinem abgestellten Auslieferungsfahrzeug das Mobiltelefon und den Rucksack des Zustellers. Dieser hatte seinen Mercedes Kastenwagen um 14:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 76 abgestellt. Zwei Minuten später, als der Mann von einer Zustellung zurück kam, waren seine persönlichen Gegenstände verschwunden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Skrupellose Trickdiebe machen Beute, Wiesbaden, Krusestraße, 02.05.2018, gg. 15.15 Uhr

(ho)Skrupellose Trickdiebe haben sich gestern Nachmittag in der Krusestraße Zugang zur Wohnung einer 89-jährigen Frau verschafft und dort Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Einer der Täter klingelte gegen 15.15 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten und gab an, dass die Überprüfung der elektronischen Geräte anstehe. Ohne die Angaben weiter zu überprüfen, ließ die Seniorin den Mann in die Wohnung, der dort gleich mit den "Arbeiten" in der Küche begann. Was die Frau nicht bemerkte ist, dass sich in der Zwischenzeit ein weiterer Täter Zugang zur Wohnung verschaffte, die Räume durchsuchte und mit dem Geld und dem Schmuck das Weite suchte. Kurz nachdem auch der erste "Handwerker" die Wohnung verlassen hatte, fiel der Diebstahl auf. Im Zusammenhang mit der Tat fahndet die Wiesbadener Polizei nach einer ca. 1,80 Meter großen männlichen Person, die mit einer orangefarbenen Weste bekleidet war. Bei der Flucht spielt möglicherweise ein silberfarbener Pkw mit Wiesbadener Kennzeichen eine Rolle. Hinweise dazu nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Einbrecher scheitern an Haustüre, Wiesbaden-Bierstadt, Oberlinstraße, 02.05.2018, zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr

(ho)Im Verlauf des gestrigen Mittwochs haben unbekannte Täter versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Wiesbaden-Bierstadt einzubrechen. Die Täter gingen die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug an, scheiterten jedoch, sodass es nicht gelang ins Haus einzudringen. Daher ergriffen die Einbrecher die Flucht, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Fahrzeugemblem entwendet, Wiesbaden, Eltviller Straße, Drudenstraße, 28.04.2018 - 02.05.2018

(He)Innerhalb der vergangenen Tage wurde an mindestens zwei Fahrzeugen das Firmenemblem entfernt und entwendet, wodurch jeweils ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes machten sich die Täter an einem in der Eltviller Straße abgestellten BMW 420 zu schaffen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde dann in der Drudenstraße ebenfalls ein BMW angegangen. Durch das Heraushebeln der Markenzeichen wurde auch der angrenzende Lack beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

8. Verletzte in Linienbus, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 02.05.2018, gg. 10.40 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall auf der Schiersteiner Straße sind gestern Vormittag in einem Linienbus fünf Personen leicht verletzt worden. Ermittlungen der Wiesbadener Polizei zufolge waren der Bus und ein Renault in Richtung Stadtmitte unterwegs, als die 71-jährige Fahrerin des Pkw den Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah die Frau offenbar den Bus, dessen Fahrer daraufhin stark bremsen musste. Mehrere Fahrgäste stürzten in dem Bus und zogen sich Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge kam es nicht.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. VW Multivan gestohlen, Idstein, Wörsdorf, Am Metzengraben, 02.05.2018, 21.00 Uhr bis 03.05.2018, 07.40 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Wörsdorf einen schwarzen VW Multivan gestohlen. Das zum Wohnmobil umfunktionierte Fahrzeug mit dem Kennzeichen RÜD-S 2007 war in der Straße "Am Metzengraben" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Freisprechanlage, Videokamera und Handyhalterung aus Pkw entwendet, Schlangenbad, Mühlstraße, 30.04.2018, 10.00 Uhr bis 02.05.2018, 07.30 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagvormittag und Mittwochmorgen in der Mühlstraße in Schlangenbad zugeschlagen und aus einem geparkten Pkw eine Freisprecheinrichtung, eine Videokamera sowie eine Handyhalterung entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage und ließen anschließend aus dem dort abgestellten Auto die darin befindlichen Wertgegenstände mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Autoaufbrecher erbeuten Rucksack, Kiedrich, Suttonstraße, 01.05.2018, 20.30 Uhr bis 02.05.2018, 06.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch musste ein Autofahrer in Kiedrich die Erfahrung machen, dass Rucksäcke und Taschen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Wagen mit dem darin befindlichen Rucksack wurde über Nacht in der Suttonstraße abgestellt. Am nächsten Morgen war dann eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen und der schwarz-rote Rucksack von Dakine verschwunden. Personen, die im Verlauf der Nacht oder am frühen Morgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Suttonstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Auf abbremsendes Motorrad aufgefahren - Leichtkraftradfahrer verletzt, Niedernhausen, Oberseelbach, Landesstraße 3026, 02.05.2018, 16.50 Uhr,

(pl)Auf der L 3026 bei Oberseelbach ist am Mittwochnachmittag der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades beim Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Motorrad verletzt worden. Der 16-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr hinter einem 22-jährigen Motorradfahrer von Niedernhausen kommend die Landesstraße in Richtung Idstein entlang. Als der vorausfahrende Motorradfahrer kurz vor dem Kreisverkehr zwischen Nieder- und Oberseelbach sein Fahrzeug abbremste, bemerkte dies der 16-Jährige offensichtlich zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Leichtkraftradfahrer stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und musste aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de