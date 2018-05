Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Wiesbaden

1. Sexuelle Belästigung im Bus, Wiesbaden, Linie 6 Richtung Mainz, 23.05.2018, 20:20 - 20:40 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in einem Bus der Linie 6 in Richtung Theodor-Heuss-Brücke zu einer sexuellen Belästigung einer 24-jährigen Wiesbadenerin. Die junge Frau stieg gestern Abend um 20:20 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt in den Bus in Richtung Mainz. An der Haltestelle "Welfenstraße" sei dann der spätere Täter eingestiegen. Dieser sei dann zu ihr gekommen und habe sie verbal sexuell belästigt. Weiterhin habe er sie absichtlich berührt. Am "ESWE-Hallenbad" sei der Mann dann ausgestiegen und die 24-Jährige mit dem Bus weitergefahren. Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und suchte auch mehrere im Umfeld des Hallenbades gelegene Lokalitäten auf. Der Tätern konnte nicht festgestellt werden. Dieser sei 30-35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und trage kurze, schwarze Haare. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt, einer khakifarbenen Jogginghose und weißen Sneaker der Marke "Nike" gewesen. Die Frau beschreibt den Täter als "südländisch" aussehend mit weit aufgerissenen Augen. Er habe Hochdeutsch gesprochen und alkoholisiert, bzw. unter Drogen stehend gewirkt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mit Pfefferspray gesprüht, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Rheinufer, 23.05.2018, 22:00 Uhr

(He)Gestern Abend meldete sich gegen 22:30 Uhr ein 43-jähriger Wiesbadener auf dem 5. Polizeirevier und erklärte, dass er am Rheinufer in der Rheingaustraße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray eingesprüht worden sei. Dort sei es gegen 22:00 Uhr zu einem Streit mit seiner Ex-Freundin gekommen, in deren Verlauf er dann von einem unbekannten Mann mit dem Spray angegriffen worden sei. Der unter dem Einfluss von Alkohol stehenden Anzeigeerstatter konnte den Täter nicht beschreiben. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 22.-23.05.2018

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Einbrecher auf einem Kleingartengelände in der Hagenauer Straße in Biebrich unterwegs und entwendeten aus mindestens fünf Gartenhütten Elektrogeräte, Bekleidung, Nahrungsmittel und Alkoholika. Eine Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurden die Hütten gewaltsam aufgebrochen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Nissan Micra aufgebrochen, Wiesbaden, Kellerstraße, 23.05.2018, 00:00 Uhr - 08:00 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen in der Kellerstraße geparkten Nissan Micra ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro, wobei der entstandene Sachschaden durch die eingeschlagene Fahrzeugscheibe weitaus höher liegt als der Wert des Diebesgutes. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbrecher erbeuten Schmuck, Wiesbaden, Freudenbergstraße, 23.05.2018, 10:25 Uhr - 16:55 Uhr

(He) Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten Einbrecher, welche gestern gewaltsam in ein in der Freudenbergstraße gelegenes Einfamilienhaus eindrangen. Zwischen 10:25 Uhr und 16:55 Uhr hebelten die Täter ein Erdgeschossfenster auf, stiegen in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entdeckten sie mehrere Schmuckstücke. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 12-Jähriger nach Straßenraub festgenommen, Niedernhausen, Ilfelder Platz, 22.05.2018, gg. 15.00 Uhr

(ho)Die Idsteiner Polizei hat am Dienstag einen 12-jährigen Jungen festgenommen, der dringend verdächtig ist, einen Straßenraub begangen zu haben. Der Geschädigte, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Niedernhausen, war zuvor, gegen 15.00 Uhr, am Ilfelder Platz beraubt worden. Unter Vorhalt einer Stichwaffe wurde er dazu gezwungen sein Handy herauszugeben, mit dem der Täter flüchtete. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde der tatverdächtige 12-Jährige in den Abendstunden angetroffen und kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das geraubte Handy und stellen es sicher. Auf der Wache räumte der bereits polizeilich bekannte 12-Jährige ein, für weitere Straftaten verantwortlich zu sein. Die weiteren Ermittlungen müssen jetzt von der Polizei geführt werden. Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde das Kind an seinen Betreuer übergeben.

2. Fiat aufgebrochen, Rüdesheim, Rheinstraße, Mittwoch, 23.05.2018, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 24.05.2018, 06.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag hatten es Autoaufbrecher in der Rheinstraße in Rüdesheim auf einen Fiat Stilo abgesehen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam durch die Fahrertür des silbernen Pkw Zutritt zum Innenraum und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute, zu der unter anderem ein Handtuch und Arbeitshandschuhe zählen, ergriffen die Täter im Anschluss unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Mountainbike entwendet, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Mittwoch, 23.05.2018, 09.40 Uhr bis 13.10 Uhr

(si)Diebe entwendeten im Laufe des Mittwoches ein Mountainbike der Marke Rockrider von dem Fahrradabstellplatz einer Schule im Lenzhahner Weg in Niedernhausen. Die unbekannten Täter entfernten, zwischen 09.40 Uhr und 13.10 Uhr, gewaltsam das Schloss des schwarzen Fahrrades mit blauen Streifen und flüchteten mit dem Zweirad im Wert von etwa 300 Euro unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahnenmast angefahren, Idstein, Black und Deckerstraße, Donnerstag, 17.05.2018, 18.00 Uhr bis Freitag, 18.05.2018, 06.30 Uhr

(si)Ende der letzten Woche wurde der Fahnenmast eines Autohauses in der Black und Deckerstraße in Idstein von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden an dem Mast wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Möglich Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

5. Opel Adam bei Unfallflucht auf Schulparkplatz beschädigt, Geisenheim, Winkeler Straße, Freitag, 17.05.2018, 20.00 Uhr bis Freitag, 18.05.2018, 13.00 Uhr

(si)In der letzten Woche wurde von Donnerstag auf Freitag ein geparkter Opel Adam in der Winkeler Straße in Geisenheim auf einem Schulparkplatz beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Heck des grauen Opel wird auf mindesten 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht, Aarbergen-Kettenbach, Untere Weinbergstraße, Freitag, 18.05.2018, 13.00 Uhr bis Samstag, 19.05.2018, 08.45 Uhr

(si)Ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand Ende der letzten Woche an einem weißen Renault in der "Untere Weinbergstraße" in Kettenbach. Der Twingo stand zwischen Freitag und Samstag geparkt am Fahrbahnrand, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Pkw touchiert und die vordere linke Stoßstange des Renault beschädigte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de