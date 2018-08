Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. Rabiater Hundehalter, Zeugen gesucht! Wiesbaden, Wettinerstraße, Bereich Helmut Schön Sportpark, 14.08.2018, 19:30 Uhr

(He)Vorgestern kam es im Bereich des Helmut-Schön-Sportpark zu einem Übergriff seitens eines Hundehalters gegenüber einem 15-jährigen Jugendlichen, bei dem der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr verließ der Junge nach dem Sporttraining die Turnhalle im Bereich Helmut-Schön-Sportplatz und ging in Richtung Gustav-Stresemann-Ring. Hierbei sei ihm der spätere Täter mit zwei unangeleinten Hunden entgegengekommen. Einer der Hunde sei sofort auf den Jugendlichen zugelaufen und habe plötzlich unmittelbar neben ihm gestanden. Mit seiner Sporttasche habe er den Hund von sich fernhalten können. Auf eine Ansprache habe der Hundehalter nicht reagiert und der Hund sei abermals auf ihn zugerannt. Daraufhin habe der 15-Jährige seine Sporttasche etwas geschwungen, woraufhin der Hundehalter sich dies verbat und dem Jugendliche unmittelbar einen tritt in die Beine versetzt habe. Daraufhin sei der Junge zu Boden gefallen. Nun habe er von dem fremden Mann einen weiteren Fußtritt gegen seinen Körper erhalten. Anschließend sei der Mann davongegangen. Der Mann sei circa 55 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von kräftiger Figur und habe einen ausgeprägten Bauch. Er habe kurze, graue, leicht gewellte Haare und einen Vollbart. Bekleidet sei er mit einem blauen T-Shirt, einer blauen Jeanshose und blauen Sportschuhen gewesen. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und eine Brille getragen. Er habe einen Collie und eine Art Schäferhund bei sich gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Einbruch in Büro, Mainz-Kastel, Wiesbadener Landstraße, 16.08.2018, 00:15 Uhr

(He) In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in der Wiesbadener Landstraße in das Büro von Geschäftsräumen ein und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Augenscheinlich überstiegen die Täter kurz nach Mitternacht die Umzäunung des Betriebsgeländes, entfernten an einem Fenster den vorhandenen Rollladen, hebelten das dahinterliegende Fenster auf und stiegen ein. Das Büro wurde durchsucht, jedoch nichts entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Täter 1: männlich, trug Handschuhe und eine Cape in Military-Art und könnte maskiert gewesen sein. Täter 2: männlich, dunkles T-Shirt über einem hellen Longsleeve, helle kurze Hose, schwarze Mütze, Rucksack. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Gaststättenbetreiber überrascht Einbrecher, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 16.08.2018, 04:50 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht traf ein Einbrecher in der Wilhelmstraße auf den Betreiber einer Gaststätte, in welche er zuvor eingedrungen war. Der Täter betrat gegen 04:50 Uhr durch eine Seitentür die Schankräume und durchsuchte den Tresenbereich. Hieraus nahm er mehrere Hundert Euro an sich. Leider erst nachdem sich der Täter das Bargeld gesichert hatte, wachte der Betreiber der Gaststätte auf, welcher sich im Gastraum schlafen gelegt hatte. Als der Täter ihn bemerkte, ergriff er unmittelbar die Flucht. Der Dieb sei circa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, habe ein weißes T-Shirt getragen und sei nach Angaben des Geschädigten "kein Deutscher". Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung in der Weinbergstraße, Eltville, Weinbergstraße, 15.08.2018, 20.55 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend kam es in der Weinbergstraße nach einer vorangegangenen Beleidigung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 29-jähriger Mann hatte gegen 20.45 Uhr in der Weinbergstraße eine 18-jährige Frau beleidigt. Die 18-Jährige informierte daraufhin ihre Eltern und kehrte mit diesen kurze Zeit später zurück, um den 29-Jährigen zur Rede zu stellen. Die verbalen Streitigkeiten entwickelten sich schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung, in welche der 29-Jährige, dessen Bruder, der Vater der jungen Frau und schließlich auch noch ein mitgeführter Hund involviert waren. Bei der Auseinandersetzung wurde der Vater durch einen Hundebiss und einen Faustschlag leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Bruder des 29-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.

2. Dieseldiebe unterwegs, Idstein, Richard-Klinger-Straße, 15.08.2018, 01.20 Uhr,

(pl)Zwei Dieseldiebe waren in der Nacht zum Mittwoch auf einem Busparkplatz in der Richard-Klinger-Straße zugange. Die beiden Täter zapften aus einem dort abgestellten Bus Dieselkraftstoff ab. Darüber hinaus brachen die Diebe auch noch einen dortigen Kraftstofftank auf, entwendeten hieraus jedoch nichts. Ein Zeuge wurde gegen 01.20 Uhr auf das diebische Duo aufmerksam. Die beiden ca. 40 Jahre alten und kurzhaarigen Täter sollen mit zwei alten, dunkelroten Pkw Sprintern mit russischem Kennzeichen am Tatort gewesen sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Geisenheim, Rheinstraße, 15.08.2018, 15.08 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Mittwochnachmittag in der Rheinstraße in Geisenheim ein 90-jähriger Fußgänger verletzt. Ein 69-jähriger Autofahrer fuhr um kurz nach 15.00 Uhr mit seinem Opel Vectra rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt heraus. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich den die Rheinstraße entlanglaufenden 90-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Senior zu Boden und zog sich Verletzungen zu, welche ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

4. 4-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt, Lorch, Gewerbepark Wispertal, 15.08.2018, 20.50 Uhr

(si)Am Mittwochabend wurde ein 4-jähriges Mädchen im Gewerbepark Wispertal in Lorch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Kind fuhr mit seinem Roller auf der Straße, als der 53-jährige Fahrer eines Sharan das Mädchen augenscheinlich beim Rückwärtsfahren übersah und die 4-Jährige mit dem Heck seines Pkw erfasste. Bei dem Zusammenstoß stürzte das Mädchen zu Boden. Aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen musste die 4-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden.

