Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. Einbrüche in Taunusstraße, Wiesbaden, Taunusstraße, 15.08.2018, 19:30 Uhr - 16.08.2018, 09:20 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auch Donnerstag machten sich unbekannte Einbrecher in der Taunusstraße an zwei Tatorten zu schaffen und versuchten in diese einzudringen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. In einem Fall gelangten die Täter in ein, in einem Hinterhof gelegenes, Bürogebäude und versuchten im Innern die Zugangstüren von zwei Büros aufzuhebeln. Hierbei verursachten sie Sachschaden, in die Büros gelangten sie jedoch nicht. In dem zweiten Fall wurden in einem Mehrfamilienhaus die Eingangstüren eines Büros und eines Friseurgeschäftes angegangen. Auch diese zeigten sich widerspenstig und der Einbruch schlug fehl. Daraufhin wurde die ebenfalls in dem betroffenen Flur gelegene Tür des Waschraumes des Friseursalons aufgebrochen. Hieraus ließen die Täter einen Trolley mitgehen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mofa aus Carport gestohlen, Wiesbaden, Lahnstraße, 15.08.2018, 21:30 Uhr - 16.08.2018, 08:00 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein, in einem Carport in der Lahnstraße abgestelltes, Mofa und verursachten einen Gesamtschaden von circa 400 Euro. Das blaue Zweirad der Marke Piaggio, Typ Boxer 1 war am Mittwoch gegen 21:30 Uhr noch vor Ort abgestellt. Am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr wurde festgestellt, dass Diebe das mit einem Schloss gesicherte Carport gewaltsam geöffnet hatten und das Mofa verschwunden war. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Motorradfahrer stürzt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 14.08.2018, 15:35 Uhr

(He)Am vergangenen Dienstag stürzte auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein 38-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis und zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Da die Unfallursache unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 15:35 Uhr war der Zweiradfahrer mit seiner Ducati, aus Richtung Berliner Straße in Richtung Ringkirche, auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als er in der Nähe der Ringkirche einen Fahrstreifenwechsel vornahm und dabei stürzte. Ob es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam, ist unklar. Der Motorradfahrer rutschte über die Fahrbahn auf den Grünstreifen und blieb dort verletzt liegen. Der Verkehrsdient der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Auffällig lackierter PKW flüchtet - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Wiesbadener Straße, 15.08.2018, 21:30 Uhr

(He)Am Mittwochabend kam es auf der Wiesbadener Straße in Kastel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand, das verursachende Fahrzeug jedoch von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 21:30 Uhr war ein Wiesbadener in seinem Fiat, aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke kommend, in Richtung Otto-Suhr-Ring unterwegs. In Höhe der Hausnummer 65 stoppte der Fiat-Fahrer seinen PKW, denn er wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Plötzlich habe es einen lauten Schlag gegeben und ein anderes Fahrzeug sei ihm in das Heck gefahren. Das eigene Fahrzeug habe sich um 180 Grad gedreht, während das auffahrende Fahrzeug geflüchtete sei. Das verursachende Fahrzeug war Zeugenangaben zufolge schon im Vorfeld durch seine rasante Fahrweise aufgefallen. Zu dem Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen Kleinwagen, eventuell ein Opel Corsa, gehandelt haben soll. Dieser soll eher "sportlich", mit einer auffälligen blau-metallischen Lackierung und einer schwarzen Zierleiste, rund um das Fahrzeug, ausgestattet gewesen sein. Der Verkehrsdient der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Unfall verursacht, Schieben geholfen und geflüchtet, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring / Charles-de-Gaulle-Straße, 16.08.2018, 08:45 Uhr

(He)Besonders dreist verhielt sich gestern Morgen der mutmaßliche Verursacher eines Verkehrsunfalles an der Einmündung Konrad-Adenauer-Ring / Charles-de-Gaulle-Straße. Er zeigte sich seinem Gegenüber zunächst hilfsbereit, flüchtete jedoch anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein 57-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 08:45 Uhr den linken von zwei Fahrstreifen des Konrad-Adenauer-Rings in Richtung Schiersteiner Straße. Der Unfallverursacher fuhr aus der Charles-de-Gaulle-Straße, verbotener Weise, nach links auf den Konrad-Adenauer-Ring. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Verursacher half dem 57-Jährigen nun, dessen unfallbeschädigten BMW zur Seite zu schieben. Danach gingen beide Beteiligte zu ihren jeweiligen Fahrzeugen und wollten, so lautete die Absprache, ihre Papiere holen. Der Verursacher nutzte jedoch die Gelegenheit und fuhr davon. Der Fahrer sei circa 1,85 Meter groß und trage blonde, kurze Haare. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pritschenwagen handeln. Der Verkehrsdient der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 13.08.2018, 06:15 Uhr

(He)Am Montagmorgen kam es auf der Kasteler Straße in Höhe des Bahnhofes Wiesbaden-Ost zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer, bei welcher der Fahrradfahrer augenscheinlich leicht verletzt wurde. Der Radfahrer entfernte sich jedoch nach dem Verkehrsunfall von der Unfallstelle, ohne das Eintreffen der verständigten Polizei abzuwarten. Eine 59-jährige Peugeot-Fahrerin war gegen 06:15 Uhr, aus Richtung Biebrich kommend, in Richtung Kastel unterwegs. Plötzlich sei der Radfahrer "wie aus dem Nichts" auf der Straße aufgetaucht und habe diese von rechts nach links, in Richtung des Bahnhofes, überqueren wollen. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer sei samt Fahrrad zu Boden gestürzt. Die PKW-Fahrerin und ein Zeuge kümmerten sich sofort um den Gestürzten, dieser erklärte jedoch in schlechtem Deutsch, dass er auf die Arbeit müsse und lief weiter in Richtung Bahnhof. Kurz danach sei eine Bahn eingetroffen, sodass der Mann möglicher Weise mit dieser davongefahren sei. Das Fahrrad, ein blaues Damenrad, Marke: Pegasus, Modell: Diana, wurde zurückgelassen. Der Flüchtige sei circa 40 Jahre alt, von südländischer Erscheinung mit schwarzen, gelockten Haaren, circa 1,70 Meter groß und habe eine blaue Jeansjacke und eine lange Hose getragen. Der Verkehrsdient der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht!, Oestrich-Winkel, Oestrich, Römerstraße, 16.08.2018, 04.00 Uhr bis 09.00 Uhr,

(pl)In Oestrich wurde am Donnerstagmorgen ein grauer BMW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der betroffene Pkw war zwischen 04.00 Uhr und 09.00 Uhr in der Römerstraße abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug im hinteren, linken Bereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1041 / 1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de