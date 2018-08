Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. Auseinandersetzung zwischen Personengruppen, Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, 22.08.2018, 21:05 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in Biebrich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der zwei Beteiligte und ein Polizeibeamter verletzt wurden. Kurz nach 21:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich im Einmündungsbereich Straße der Republik / Robert-Krekel-Anlage mehrere Personen lautstrak streiten würden und es auch schon zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sei. Mehrere Streifen wurden entsandt und vor Ort konnte eine aufgeheizte Stimmung festgestellt werden. Es wurde geschrien, gepöbelt und gedroht. Auch noch im Beisein der Polizei versuchten einzelne Personen andere Beteiligte zu schlagen. Während des Polizeieinsatzes wurden verschiedene Personen kontrolliert und bekamen Handfesseln angelegt. Während der Kontrolle versuchte plötzlich ein Beteiligter einen in der Kontrolle befindlichen zu schlagen. Hierbei wurde ein Polizeibeamter, welcher dies verhindern wollte, verletzt. Während des Einsatzes wurden ein Stuhl einer Außenbestuhlung und die Scheibe eines PKW zerstört. Ein Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Die beiden leichtverletzten Beteiligten sind 30 und 39 Jahre alt. Erste Ermittlungen ergaben, dass tatsächlich an der Auseinandersetzung circa fünf Personen beteiligt waren. Es hatten sich jedoch circa 50 Schaulustige versammelt und die Szenerie beobachtet. Die genaueren Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen des 5. Polizeireviers. Dieses bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Täterfestnahme nach Einbruch in Tankstelle, Wiesbaden, Schönbergstraße, 23.08.2018, 01:55 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht konnte die Wiesbadener Polizei einen 38-jährigen Mann festnehmen, welcher kurz zuvor in der Schönbergstraße in eine Tankstelle eingebrochen war und Zigaretten entwendet hatte. Der Notruf der Polizei wurde kurz nach dem Einbruch alarmiert, sodass unmittelbar mehrere Streifen zum Tatort entsandt wurden. Auf der Anfahrt fiel einer aufmerksamen Streife der Mann auf und er wurde kontrolliert. Bei sich trug er mehrere Päckchen Zigaretten und Aufbruchsutensilien. Der Festgenommene war schon in der Vergangenheit deutschlandweit mit gleichgelagerten Delikten polizeilich in Erscheinung getreten und hatte auch schon Haftstrafen abgesessen. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen und der Sachverhalt ab dem heutigen Morgen von der Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Im Laufe des Tages wurde er nun in den Räumlichkeiten des Amtsgerichts Wiesbaden vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Ob der Festgenommene, ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, für weitere Taten in Wiesbaden verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

3. 13-Jähriger von Erwachsenen geschlagen - Zeugen gesucht ! Wiesbaden-Dotzheim, Lassalleplatz, 22.08.2018, 08:35 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde ein 13-jähriger Schüler auf seinem Weg zur Schule in Dotzheim von zwei Männern angegangen und nach Wertgegenständen durchsucht. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und die Täter flüchteten anschließend. Nachdem der Vorfall gegen 08:35 Uhr im Bereich des Lassalleplatz geschehen war, erschien der Junge am Nachmittag mit seiner Mutter auf einem Polizeirevier und erklärte, dass er auf dem Platz von zwei Männern angesprochen worden sei, welche ihn gefragt hätten "ob er etwas dabei habe". Als dies verneint wurde, hätten die Männer seine Sachen durchsucht und ihn kurzzeitig festgehalten. Als er dann weglaufen wollte, sei er mit einem Stock gegen das Bein geschlagen worden. Ein dritter Mann habe den Vorfall beobachtet und laut gerufen, dass die Männer damit aufhören sollten. Weiterhin habe der Zeuge ihm in einem Einkaufsmarkt in der Nachbarschaft Eis zur Kühlung des Beins gekauft. Die Täter seien in einem silbernen Mercedes geflüchtet. Er selbst sei dann mit dem Bus zu seiner Oma gefahren. Zu den Tätern ist bekannt, dass sie graue kurze Haare getragen und einen osteuropäischen Akzent gesprochen hätten. Einer habe eine graue Jogginghose und der zweite eine Jeans getragen. Weiterhin hätten die zwei Männer nach Alkohol gerochen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere den hilfsbereiten Herren, welcher dem Jungen zur Hilfe kam, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Mülltonnenbrand, Mainz-Kostheim, Salzburger Straße, 22.08.2018, 22:45 Uhr

(He)Gestern Abend wurde in der Salzburger Straße in Kostheim eine Mülltonne durch ein Feuer beschädigt und dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Zeugen hatten gegen 22:45 Uhr den Brand gemeldet. Die Feuerwehr hatte diesen schnell im Griff. Der Papiercontainer wurde jedoch fast in Gänze zerstört. Hinweise auf die Brandentstehung liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Schaufensterscheibe eingeworfen, Wiesbaden, Bleichstraße, 21.08.2018, 22:00 Uhr - 22.08.2018, 06:00 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstörten unbekannte Täter in der Bleichstraße durch einen Steinwurf die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes und verursachten dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Stein, mit dem die Scheibe eingeworfen wurde, beschädigte auch noch eine dahinter stehende Vitrine. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Familienstreit eskaliert, Taunusstein, Hahn, Hebbelstraße, Mittwoch, 22.08.2018, 20:58 Uhr

(fs)Gestern Abend kam es in der Hebbelstraße in Taunusstein zu Beziehungsstreitigkeiten innerhalb einer aus Afghanistan stammenden Familie. Dabei wurde eine 52-jährige Frau durch Schläge und Tritte verletzt. Um kurz vor 21.00 Uhr wurde die Geschädigte von etwa zehn männlichen Personen an Ihrer Wohnanschrift in der Hebbelstraße aufgesucht. Nach einer zunächst verbal ausgetragenen Auseinandersetzung schlugen schließlich mehrere Männer auf die Geschädigte ein. Als Anwohner eingriffen, ließen die Täter von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frau wurde zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mehrere mutmaßliche Tatbeteiligte angetroffen und polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zur Tatbeteiligung einzelner Personen machen können, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. Kioskkunde verliert Fassung, Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Mittwoch, 22.08.2018, 13:45 Uhr

(fs)Gestern Mittag ereignete sich in einem Kiosk in der Wilhelmstraße in Eltville ein Vorfall, bei dem ein 31-jähriger Kiosk-Inhaber geschlagen wurde. Zeugenaussagen zufolge war ein nicht umtauschbarer Lottoschein Auslöser des Streits. Aufgrund dieser Tatsache habe der Kunde dann eine Angestellte sowie den Inhaber beleidigt. Als der 31-Jährige Inhaber den Unbekannten bat zu gehen, schlug dieser ihn mit der Faust und entfernte sich. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0 zu melden.

3. Badegast geschlagen, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Mittwoch, 22.08.2018, 17:20 Uhr

(fs)Gestern Nachmittag wurde ein 18-jähriger Mann in einem Freizeitbad in der Kastanienallee in Rüdesheim von einem bislang unbekannten Täter mehrfach geschlagen. Dadurch erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf. Der männliche Täter wird von Zeugen als ca. 16 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er habe kurze dunkelblonde bis hellbraune Haare. Zur Tatzeit trug er eine rote Badehose sowie eine dunkle Bauchtasche. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0 zu melden.

4. Kompletträder gestohlen, Idstein, Black und Deckerstraße, Dienstag, 21.08.2018, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 22.08.2018, 08:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Autohandel in der Black und Deckerstraße in Idstein insgesamt 8 Kompletträder im Wert von ca. 4.500 Euro gestohlen. Um an die Kompletträder zu gelangen, bockten die bislang unbekannten Täter zwei Pkw der Marke BMW hoch und setzten diese auf Pflastersteinen ab, bevor sie begannen die Räder abzumontieren. Im Rahmen der Tat wurde auch die Heckscheibe eines der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0 zu melden.

