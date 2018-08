Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. Einbrecher liegt neben Bett, Wiesbaden, Eleonorenstraße, 23.08.2018, 03:00 Uhr

(He)Einen gehörigen Schreck bekam der Bewohner eines in der Eleonorenstraße gelegenen Einfamilienhauses, als er mitten in der Nacht zum Mittwoch aufwachte und ein Einbrecher neben seinem Bett lag. Auf bis dato unbekannte Art und Weise gelang der Täter gegen 03:00 Uhr in das Haus und begab sich unter anderem in das Schlafzimmer. Hier nahm er ein Schmuckkästchen aus dem Nachttisch und begutachtete neben dem Bett liegend gerade seine vermeintliche Beute, als der Hauseigentümer erwachte. Nun sprang der Täter auf und flüchtete aus der Haustür in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Täter als 16-18 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schmal und sportlich gebaut. Er habe dunkle Haare sowie dunkelgraue Kleidung und eine Cargohose getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Motorrad entwendet, Wiesbaden, Kastellstraße, 23.08.20118, 02:30 Uhr -12:00 Uhr

(He)Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 02:30 Uhr und 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein in der Kastellstraße in Wiesbaden abgestelltes Motorrad im Wert von circa 6.000 Euro. Die Honda "CBR 1000RR" in der Farbe schwarz und dem Kennzeichen WI-XU 1 war in einem Innenhof abgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung durch Flaschenwürfe, Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit, 21.08.2018, 22:00 Uhr - 22.08.2018, 06:00 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten unbekannte Täter auf dem Platz der deutschen Einheit, vermutlich durch Flaschenwürfe, eine Scheibe im Eingangsbereich der dortigen Sporthalle. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Hinweise auf die Vandalen liegen bis dato nicht vor. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Fahrzeug aufgebrochen und durchsucht, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 21.08.2018, 20:00 - 23:30 Uhr

(He)Am Dienstagabend wurde in der Carl-von-Linde-Straße ein PKW aufgebrochen und hieraus Gegenstände im Wert von circa 250 Euro entwendet. Gleichzeitig entstand ein Sachschaden von über 400 Euro. Der PKW wurde gegen 20:00 Uhr auf der Straße abgestellt. Gegen 23:30 Uhr war dann das Schloss der Fahrertür beschädigt und der Fahrzeuginnenraum samt Kofferraum durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Schmuck, Handschuhe, eine Sonnenbrille und Schuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Rollerfahrer übersehen, Verkehrsunfall, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 23.08.2018, 20:20 Uhr

(He)Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Ford-Fiesta wurde gestern Abend in der Erich-Ollenhauer-Straße der Rollerfahrer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Ein 35-Jähriger wollte gegen 20:20 Uhr mit seinem Fiesta aus der Kärntner Straße nach links in die Erich-Ollenhauer-Straße einbiegen. Hierbei übersah er aus ungeklärter Ursache den aus Richtung Dotzheim kommenden, 21-jährigen Zweiradfahrer und es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Feuerwehr war zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen im Einsatz.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autoaufbrecher erbeuten Werkzeug, Waldems, Steinfischbach, Industriestraße, 23.08.2018, 17.00 Uhr bis 24.08.2018, 06.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag waren in der der Industriestraße in Steinfischbach Autoaufbrecher unterwegs und erbeuteten aus einem geparkten Mercedes diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Seitenscheibe des Fahrzeugs, um sich Zugang zum Pkw zu verschaffen und ergriffen anschließend mit den erbeuteten Gegenständen unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Brennendes Geäst, Idstein, Nieder-Oberrod, Kettungsstraße, 23.08.2018, 17.20 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat im Wald bei Nieder-Oberrod gegenüber dem Hochbehälter dort abgelegtes und aufgeschichtetes Kronengeäst gebrannt. Ein Zeuge wurde gegen 17.20 Uhr auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, welche das Feuer löschte. Durch den Brand wurden auch noch zwei Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Tür von Kapelle beschädigt, Oestrich-Winkel, Winkel, Kirchstraße, 09.08.2018, 15.00 Uhr bis 23.08.2018, 15.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen 14 Tage wurde die Tür der Kapelle in der Kirchstraße in Winkel beschädigt. Unbekannte Täter hatten sich an der Tür zu schaffen gemacht und hierdurch Sachschaden verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Stromaggregat und Ratschenkasten gestohlen, Schlangenbad, Bärstadt, Schützenstraße, 13.08.2018, 00.00 Uhr bis 22.08.2018, 13.00 Uhr,

(pl)Diebe haben in den vergangenen Tagen im Bereich von Bärstadt, in der Verlängerung der Schützenstraße, ein abseits gelegenes Gartengrundstück heimgesucht. Die Täter drangen auf dem Gelände in zwei Gartenhütten ein und entwendeten hieraus ein Stromaggregat und einen Ratschenkasten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Handtasche aus geparkten Pkw entwendet, Heidenrod, Kemel, Bäderstraße, 24.08.2018, 03.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag musste eine Frau in Kemel leider die Erfahrung machen, dass die Handtasche besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollte. Die Geschädigte hatte ihren Wagen vor ihrem Wohnhaus in der Bäderstraße abgestellt und die Handtasche im Wagen belassen. Gegen 03.45 Uhr wurde die Frau dann durch ihre anschlagenden Hunde geweckt. Als sie daraufhin nach dem Rechten schaute, musste sie feststellen, dass die Innenbeleuchtung ihres Autos brannte und ihre Handtasche verschwunden war. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Schlangenbad, Rheingauer Straße, 22.08.2018, 05.30 Uhr bis 14.30 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in der Rheingauer Straße in Schlangenbad wurde am Mittwoch ein geparkter Audi A6 beschädigt. Der im hinteren, rechten Bereich beschädigte Pkw war zwischen 05.30 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber der Seniorenwohnanlage abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. An dem betroffenen Pkw wurden rote Farbanhaftungen festgestellt. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

7. Unfallflucht in der Mühlfeldstraße, Taunusstein, Hahn, Mühlfeldstraße, 20.08.2018, 07.45 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Am Montag ist bei einem Unfall in der Mühlfeldstraße in Taunusstein-Hahn ein geparkter schwarzer Porsche beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Porsche war auf einem Parkplatz hinter der Postagentur abgestellt und wurde zwischen 07.45 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

8. Unfallflucht, Lorch, Binger Weg, 23.08.2018, 11.55 Uhr bis 14.30 Uhr,

(pl)In Lorch wurde am Donnerstag ein silberner Opel bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der betroffene Pkw war zwischen 11.55 Uhr und 14.30 Uhr im Binger Weg am Fahrbahnrand abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug im hinteren, linken Bereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

