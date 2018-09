Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - 1. Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck, Wiesbaden-Bierstadt, Wichernstraße, 04.09.2018, circa 13:30 Uhr

(He)Am Dienstagmittag führten Trickdiebe eine Seniorin aus Wiesbaden Bierstadt hinters Licht und erbeuteten nach einem Ablenkungsmanöver Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Das ausgesuchte Opfer verließ gegen 13:30 Uhr ihre Wohnung in der Wichernstraße und wollte zur nächsten Bushaltestelle gehen. Plötzlich wurde sie von einer fremden Frau angesprochen welche erklärte, dass sie zurück an ihre Wohnanschrift gehen müsse, denn im Haus laufe Wasser. Ein Handwerker sei schon verständigt und auf dem Weg. Die Frau verschwand dann wieder in Richtung Schultheiß-Straße, aber unmittelbar danach tauchte ein Mann auf, welcher sich als Handwerker ausgab. Der "Handwerker" ging dann mit der Seniorin in ihre Wohnung und erzählte etwas von undichten Leitungen im Bereich der Spüle und der Waschmaschine. Diese angeblichen schadhaften Stellen wurden der Wohnungsinhaberin auch vorgeführt und im weiteren Verlauf Bargeld von der Seniorin verlangt, um mit dem Geld in einem Baumarkt zu fahren und Ersatzteile zu kaufen. Hier wurde das Opfer sogar misstrauisch und händigte kein Geld aus. Es war klar, dass sich so kein normaler Handwerker verhalten würde. Bis der Mann jedoch wieder der Wohnung verwiesen worden war, hatte eine zweite Person die Wohnung betreten und diese unbemerkt nach Diebesgut durchsucht. Diese zweite Person wurde nicht gesehen, sodass es unklar ist, ob es sich um die fremde Frau von der Straße handelte. In diesem Zusammenhang noch der Hinweis, dass die Täter bei dieser Masche oft unbemerkt von ihren Opfern, die Unterschränke der Spüle oder andere Bereiche der Küche absichtlich mit Wasser vollspritzen. Wenn die Senioren dann aufgefordert werden sich doch selbst von dem Schaden zu überzeugen, finden diese dann tatsächlich nasse Stellen vor. Täterbeschreibung: 40-50 Jahre, circa 1,90 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkler Bart rings um den Mund, bekleidet mit einer orangenen Bauarbeiter-Weste sowie einer dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt. Beschreibung der Frau: Dunkle Haare, nach Angaben der Geschädigten eine "osteuropäische" Erscheinung. Bekleidet mit einer gelblichen Oberbekleidung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Aufmerksame Ladendetektive nehmen Ladendieb fest, Wiesbaden, Friedrichstraße, 05.09.2018, 14:15 Uhr

(He)Gestern konnte ein 33-jähriger, mutmaßlicher Ladendieb aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der Wiesbadener Innenstadt von zwei Detektiven festgenommen und der Polizei übergeben werden. Vor dem Eintreffen der Streife versuchte sich der Täter der Festnahme zu entziehen und loszureißen. Dem Sicherheitspersonal war der Mann gegen 14:15 Uhr in der Friedrichstraße aufgefallen. Er hatte eine Tasche bei sich, welche nur innerhalb eines Warenhauses genutzt werden darf und mit einer Diebstahlssicherung ausgerüstet war. Diese Sicherung sahen die Detektive und wurden misstrauisch. Nach einer Ansprache flüchtete der Täter sofort in Richtung Bahnhofstraße. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes spurteten hinterher und hielten den Mann fest. Dieser wehrte sich und wollte sich losreißen. Nach dem Eintreffen der Streife beruhigte sich die Situation. In der mitgeführten Tasche wurden zwei hochpreisige, mutmaßlich gestohlene Handtaschen im Wert von mehreren hundert Euro aufgefunden.

3. Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen, Wiesbaden, Dostojewskistraße, 06.09.2018, 02:15 Uhr

(Mic)Die Wiesbadener Polizei hat heute Morgen einen Mann festgenommen, der mutmaßlich in drei Gewerbeobjekte in der Dostojewskistraße eingebrochen ist.

Ein Zeuge beobachtete heute Nacht um 02:15 Uhr einen Einbrecher in einem Gewerbeobjekt in der Dostojewskistraße in Wiesbaden. Als der Täter sich beobachtet fühlte, flüchtete er vom Tatort. Bei der sofortigen Fahndung nach dem zu Fuß flüchtenden Täter, konnte dieser durch die Polizeibeamten, aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung, in der Nähe des Tatortes erkannt und festgenommen werden. Bei der Anzeigenaufnahme konnte zwei weitere Tatorte in der Dostojewskistraße ausgemacht werden. Ob der Festgenommene für diese Einbrüche ebenfalls verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen einschlägig polizeibekannten 34-jährigen wohnsitzlosen Mann. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet und die Ermittlungen von der Kriminalpolizei in Wiesbaden aufgenommen.

4. Fiat Ducato in Brand gesetzt, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Donnerstag, 06.09.2018, 00:35 Uhr

(Mic) Aufgrund eines beginnenden Brandes eines Fiat Ducato kam es am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz der Wiesbadener Polizei. Ein unbekannter Täter deponierte heute gegen 00:30 Uhr Brandbeschleuniger auf einem Vorderreifen eines, in der Boelckestraße geparkten, Fiat Ducato. Um 00:33 Uhr bemerkt eine vorbeifahrende Funkstreife der Wiesbadener Polizei den beginnenden Brand, da die Flammen bereits auf den Reifen und die angrenzenden Plastikteile sowie den Kotflügel, übergegriffen hatten. Durch das schnelle Bekämpfen des Brandes mit dem bordeigenen Feuerlöscher des Streifenwagens, konnte die Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. VW Bus gestohlen, Wiesbaden, Lahnstraße, zwischen Dienstag, 04.09.2018, 20:00 Uhr und Mittwoch, 05.09.2018, 10:00 Uhr

(Mic)Einen VW Bus T 3 im Wert von ca. 1.000 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch aus der Lahnstraße in Wiesbaden. Wie der Halter des weißen Busses aus dem Baujahr 1990, mit dem amtlichen Kennzeichen WI-M 464, am Mittwochmorgen feststellen musste, befand sich sein am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr abgestellter Bully, nicht mehr auf seinem Parkplatz. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fensterscheibe von Klinikgebäude eingeworfen, Eltville, Erbach, Kloster-Eberbach-Straße, 04.09.2018, 17.00 Uhr bis 05.09.2018, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde die Fensterscheibe eines Klinikgebäudes in der Kloster-Eberbach-Straße beschädigt. Unbekannte Täter hatten die Glasscheibe von außen eingeworfen und hierdurch Sachschaden verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geschwindigkeitskontrolle, Idstein, Esch, Bundesstraße 8, 05.09.2018, 14.15 Uhr bis 15.20 Uhr,

(pl)Insgesamt elf Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten Beamte der Idsteiner Polizei am Mittwochnachmittag bei einer Radarkontrolle auf der Bundesstraße 8 im Bereich der Kreuzung Kröftel/ Oberems fest. Bei der etwa einstündigen Kontrolle wurden ca. 40 Fahrzeuge von den Beamten gemessen. Hiervon waren elf Fahrzeuge schneller als die erlaubten 70 km/h unterwegs.

3. Leichtkraftradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Rüdesheim, Bundesstraße 42, 05.09.2018, 09.50 Uhr,

(pl)Ein 65-jähriger Leichtkraftradfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der B 42 bei Rüdesheim schwer verletzt. Der 65-Jährige fuhr gegen 09.50 Uhr mit seiner Piaggio von Geisenheim kommend die Bundesstraße in Richtung Rüdesheim entlang. Als er dann verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern musste, bemerkte dies der 57-jährige Fahrer eines nachfolgendes Mercedes Sprinters offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Leichtkraftrad auf. Durch den Aufprall kam der Leichtkraftradfahrer zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1041 / 1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de