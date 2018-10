Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Wiesbaden

1. Einbrecher flüchten ohne Beute, Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, 31.10.2018, gg. 00.15 Uhr

(ho)Nach einem Einbruch in die Geschwister-Scholl-Schule sind die Täter offenbar ohne Beute geflüchtet. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Schulgelände und versuchten, mehrere Fenster des Gebäudes aufzubrechen. Durch ein Fenster gelang es den Tätern schließlich, sich Zugang zu verschafften. Sie wurden jedoch mutmaßlich durch die Alarmanlage an der weiteren Ausführung der Tat gehindert und flüchteten ohne Beute. Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

2. Dreister Dieb stiehlt Laptop, Wiesbaden, Platter Straße, 30.10.2018, gg. 12.40 Uhr

(ho)Ein dreister Dieb hat gestern Abend einen 38-jährigen Passanten in der Platter Straße bestohlen. Der Geschädigte war zu Fuß unterwegs und hatte dabei sein Laptop unter den Arm geklemmt. Dies nutzte der Täter, um sich dem Mann von hinten unbemerkt zu nähern, ihm den Laptop wegzuziehen und damit davonzulaufen. Der Geschädigte nahm zunächst noch die Verfolgung auf, doch der Dieb entkam. Der Täter wurde als ca. 1,80 Meter groß, mit normaler Figur beschrieben, trug einen schwarzen Schal vor dem Gesicht, eine blaue Jacke und eine graue Jogginghose. Weitere Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)345-2140 entgegen.

3. Handtasche aus Kinderwagen gestohlen, Mainz-Kastel, Rheinufer, 30.10.2018, gg. 11.00 Uhr

(ho)Eine 26-jährige Frau ist gestern Vormittag Opfer eines Taschendiebes geworden. Die Frau war mit ihrem Kind auf dem Spielplatz am Rheinufer, im Bereich der Eleonorenstraße, zum Spielen. Sie ließ dabei ihren Kinderwagen, in dem sich auch ihre Handtasche befand, offenbar einen Moment unbeaufsichtigt. Dies nutze ein Unbekannter, um die Tasche samt Inhalt im Wert von über 500 Euro an sich zu nehmen und zu flüchten. Die Geschädigte konnte den Flüchtigen zwar noch sehen, aber keine verwertbare Personenbeschreibung abgeben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei immer wieder darauf hin, Wertsachen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Solche Gegenstände sollten stets am Körper getragen werden, um potentiellen Taschendieben den Zugriff zu erschweren.

4. Vordach abgerissen und geflüchtet Wiesbaden-Nordenstadt, Turmstraße, Nacht zum 30.10.2018

(ho)In der Nacht zum Dienstag ist in der Turmstraße in Nordenstadt bei einem Verkehrsunfall das Vordach eines Hauses erheblich beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Bei Fahrzeug, welches den Unfall verursacht hat, handelt es sich aufgrund der Höhe des Vordaches wahrscheinlich um einen Lkw. Das Fahrzeug blieb augenscheinlich an der Dachkonstruktion hängen und riss diese teilweise aus der Verankerung. Der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

5. Unfall beim Rückwärtsfahren - Pkw flüchtet, Wiesbaden, Aarstraße, 30.10.2018, gg. 18.50 Uhr

(ho)Beim Zusammenstoß von zwei Pkw ist gestern Abend auf der Aarstraße an einem Renault Clio ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro entstanden. Die Fahrerin des Wagens war auf der Aarstraße in Richtung Emser Straße unterwegs und stand hinter einem anderen Pkw an einer roten Ampel. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Wagens legte aus unbekannten Gründen plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts gegen den stehenden Renault, der dabei erheblich beschädigt wurde. Anschließen flüchtete der unfallverursachende Pkw, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Geschädigte konnte lediglich angeben, dass es sich um einen roten Pkw gehandelt hat. Weitere Informationen zu dem Flüchtigen liegen derzeit nicht vor. Hinweise dazu nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus

1. 22-Jährige unsittlich berührt, Niedernhausen, Bahnhof, Dienstag, 30.10.2018, 15.00 Uhr

(si)Am Dienstagnachmittag wurde am Niedernhausener Bahnhof eine 22-jährige Frau von einem Mann im Bereich eines Bahnsteigs unsittlich berührt. Nach der Tat stieg der Tatverdächtige in einen Zug nach Idstein und konnte dort von Polizeibeamten festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits am Dienstagmorgen von Polizeibeamten festgenommen worden war, nachdem er Tabakwaren aus der Auslage einer Tankstelle entwendet hatte (s. Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.10.2018). Von den Beamten wurde der Tatverdächtige für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation nach Idstein gebracht, wo auch eine Anzeige wegen Beleidung auf sexuelle Grundlage gegen den 42-Jährigen gefertigt wurde. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber des Vorfalles am Bahnhof werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. 35-jährige Fiat-Fahrerin bei Unfall verletzt, Bundesstaße 417, Höhe Görsroth, Dienstag, 30.10.2018, 20.30 Uhr

(si)Am Dienstagabend wurde eine 35 Jahre alte Fiat-Fahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 417 in Höhe von Görsroth verletzt. Die 35-Jährige befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Limburg, als ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer aus Richtung Görsroth kam und auf die Bundesstraße auffahren wollte. Dabei übersah der Mann augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Fiat und stieß mit diesem zusammen. Der Fiat streifte bei dem Zusammenstoß noch eine Leitplanke, bevor das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Die 35-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

