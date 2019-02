Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Wiesbaden

1. Ohrfeigen nach Streitigkeiten, Wiesbaden, Saalgasse, 20.02.2019, 21:00 Uhr

(alb)Am Mittwochabend gerieten ein 18-Jähriger und eine 18-jährige in Wiesbaden in Streit. Die junge Dame wurde hierbei von ihrer 16-jährigen Freundin unterstützt. Nach ersten Erkenntnissen haben im Rahmen dieser Streitigkeiten in der Saalgasse beide Parteien gegenseitig Ohrfeigen und Schläge ins Gesicht ausgeteilt. Alle drei Personen erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Die Polizei in Wiesbaden ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

2. 55-Jähriger schlägt und tritt Passanten in der Innenstadt, Wiesbaden, Kirchgasse, Schulgasse, Mittwoch, 12:15 Uhr bis 14:30 Uhr

(alb)Eine 84-jährige Seniorin aus Wiesbaden fühlte sich am Mittwochmittag von einem 55-Jährigen bedrängt. Als dieser ihr in der Kirchgasse beim Verlassen eines Einkaufszentrums zu nahegekommen sei, habe sie sich mit ihrer Gehhilfe zur Wehr gesetzt. Ein folgender Tritt des Mannes gegen das Schienbein der Rentnerin war die Folge. Ein Sicherheitsbediensteter des Einkaufszentrums beobachtete die Szene und führte anschließend die herbeigerufenen Polizeibeamten zu dem geflüchteten "Treter". Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der Täter die Örtlichkeit verlassen und von dannen ziehen. Nur etwa zwei Stunden später fiel der 55-Jährige in der Schulgasse erneut auf. Dort schlug er einer 63-jährigen Frau mit der Faust auf die Schulter. Den verständigten Beamten blieb dieses Mal keine Wahl; sie nahmen den Uneinsichtigen in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Beide geschädigten Frauen klagten über leichte Schmerzen, verzichteten jedoch auf eine ärztliche Untersuchung.

3. Betrunkener pöbelt in einem Handyladen. Wiesbaden, Kirchgasse, 20.02.2019, 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr

(alb)Am Mittwochnachmittag fiel ein stark alkoholisierter Mann in einem Handyladen in der Kirchgasse auf. Der 45-jährige Wiesbadener beleidigte eine Verkäuferin und trat einem Kunden gegen das Bein. Ein zuvor erteiltes Hausverbot ignorierte er und beleidigte im Anschluss einen weiteren Verkäufer. Bis zum Eintreffen der Polizei blieben auch vorbeilaufende Passanten von seinen Beleidigungen nicht verschont. Die Beamten nahmen den Betrunkenen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille.

4. Fahrräder aus Garage gestohlen, Wiesbaden, An der Klaus, 19.02.2019, 21:00 Uhr bis 20.02.2019, 12:00 Uhr

(alb)Auf hochwertige Fahrräder und einen Fahrradanhänger in einer Garage in Wiesbaden hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch abgesehen. Auf nicht bekannte Art und Weise verschafften sich die Diebe Zutritt zu einer Garage in der Straße "An der Klaus" und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um ein weißgraues Trekkingrad des Herstellers "Gudereit" sowie ein weißes Damenrad des Herstellers "Bergamont". Der Fahrradanhänger ist von dem Hersteller "Thule". Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei in Wiesbaden bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345- 0 zu melden.

5. VW geöffnet, Wiesbaden, Adolfsallee, 19.02.2019, 20:00 Uhr bis 20.02.2019, 08:00 Uhr

(alb)In der Nacht zu Mittwoch gelang es unbekannten Tätern Wertgegenstände aus einem geparkten VW in der Adolfsallee zu stehlen. Ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen verschafften sich die Diebe Zugang zum Fahrzeuginnenraum und entwendeten eine Handyhalterung, ein Kamerareinigungsset sowie eine Brille. Inwieweit eine Beschädigung am Außenspiegel Tatrelevanz besitzt, ist derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

6. Diebe scheitern an Fahrzeugtür, Wiesbaden, Am Hohen Stein, 17.02.2019, 18:00 Uhr bis 19.02.2019, 13:50 Uhr

(alb)Am Dienstagmittag stellte ein Fahrzeugbesitzer in Wiesbaden zwei Löcher in der hinteren rechten Tür seines Kleintransporters fest. Wie sich herausstellte, versuchten sich unbekannte Täter Zugang zu dem Laderaum des Ford Transit zu verschaffen. Bereits am Sonntag gegen 18:00 Uhr stellte der Besitzer das Fahrzeug in der Straße "Am Hohen Stein" ab. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Fahrradfahrer von Pkw erfasst, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 20.02.2019, 17:30 Uhr

(alb)Am Montagabend wurde im Bereich des Gustav-Stresemann-Ringes in Wiesbaden ein 35-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Eine 75-jährige Mercedesfahrerin, aus Richtung Gartenfeldstraße kommend, übersah beim Abbiegevorgang auf den Gustav-Stresemann-Ring den Fahrradfahrer und erfasste diesen. In Folge dessen stürzte der 35-Jährige und verletzte sich leicht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit, der Pkw wies Beschädigungen am Außenspiegel und der Tür auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

8. Hoher Schaden bei Verkehrsunfall, Wiesbaden, Rheinstraße, 20.02.2019, 10:15 Uhr

(alb)Eine 63-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden in der Innenstadt. Zuvor wollte ein 48-Jähriger mit seinem Audi verbotswidrig von der Bahnhofstraße in die Rheinstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Volvofahrerin. Aufgrund ihrer Verletzung musste die Geschädigte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von rund 15.000 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Grundstücksmauer mit Farbe beschmiert, Walluf, Niederwalluf, Rheinstraße, 17.02.2019 bis 20.02.2019,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Mittwoch eine Grundstücksmauer in der Rheinstraße mit silberner Farbe besprüht. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 19.02.2019, 15.45 Uhr bis 16.30 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in Rüdesheim ist am Dienstagnachmittag ein geparkter schwarzer Mercedes beschädigt worden. Die Geschädigte hatte den Wagen gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und musste dann gegen 16.30 Uhr feststellen, dass der Pkw in der Zwischenzeit im hinteren, rechten Bereich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1041 / 1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de