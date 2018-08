Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Randalierer ...

Randalierer - Täter treten Außenspiegel an Fahrzeugen ab Ort: Wiesbaden-Klarenthal Zeit: 18.08.2018, 03.25 Uhr

Wiesbaden - Aufmerksame Bürger melden am frühen Samstagmorgen mindestens 3 Personen, die durch die Geschwister-Scholl-Straße im Klarenthal gehen und Außenspiegel an Pkw abtreten. Weitere beschädigte Fahrzeuge wurden bereits in der Hermann-Brill-Straße, Graf-v.-Galen-Straße und Otto-Wels-Straße festgetellt. Nach ca. 1 Stunde intensiver Fahndung nach den Tätern gelang es der Streife des 3.Reviers eine Person in der Werner-Hilpert-Straße festzunehmen. Der 17jährige Wiesbadener machte keinerlei Angaben zu den Mittätern und wurde nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugenaufruf: Melden Sie sich bitte beim 3. Polizeirevier unter Tel. 0611/345-2340, wenn Sie uns Hinweise zu den nächtlichen Sachbeschädigungen und den Tätern geben können.

An 15 beschädigten Fahrzeugen hat die Polizei eine Nachricht hinterlassen. Weitere Geschädigte melden sich bitte auch beim 3. Polizeirevier.

Bargholz, PHKin und KvDin

