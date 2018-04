Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Sexualdelikt ...

Sexualdelikt auf der Heimreise vom Fußballspiel

Wiesbaden - Am heutigen Morgen, gegen 04:00 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Westhessen durch die Bundespolizei über ein Sexualdelikt in einem Sonderzug für Fußballfans auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach informiert. Der Zug wurde in Flörsheim angehalten und die Geschädigte wurde von der Polizei in Empfang genommen. Durch die Bundespolizei wurden im Anschluss an den Ausstiegsorten Mz.- Mombach, Koblenz, Bonn und Mönchengladbach die Personalien aller Zuginsassen festgestellt. Dabei handelte es sich um ca. 750 Personen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 19jährige Deutsche. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

R. Dickopp, PHK u. PvD

