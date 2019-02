Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / Sondermeldung des ...

Sondermeldung des Polizeipräsidiums Westhessen vom Montag, 18.02.2019

Wiesbaden - Vater und Tochter tot aufgefunden, Niedernhausen, Niederseelbach, Montag, 18.02.2019, gegen 13:30 Uhr

(jn)Heute Mittag haben Polizeibeamte im Rahmen einer Suchaktion nach einer vermissten 8-Jährigen und ihrem Vater, einen erschütternden Fund in Niederseelbach gemacht. Gegen 13:30 Uhr fanden die Beamten zunächst den 51-jährigen Vater und kurz daraufhin auch das 8-jährige Mädchen tot in einem Bach bei Niederseelbach. Die im Main-Taunus-Kreis wohnhafte Mutter des Kindes hatte die Polizei am Sonntagabend verständigt, weil das Kind nach einem Ausflug mit ihrem Vater nicht zurückgekehrt war. Als das Mädchen am nächsten Morgen auch nicht in der Schule erschien, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen nach den beiden Vermissten ein. Unter anderem wurde auch ein Hubschrauber in die Suchmaßnahmen mit einbezogen. Dabei stießen Polizisten dann auf den toten Vater und seine Tochter. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen in dem tragischen Fall übernommen und eine umfangreiche Spurensuche eingeleitet. Ein Familiendrama ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen.

OTS: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43562.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1041 / 1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de