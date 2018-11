Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Maxburg beim Kauf von KGS

Willkie Farr & Gallagher LLP,

Maxburg Capital Partners ("Maxburg") hat alle Anteile an der KGS Software Gesellschaft für Systemanalyse und Engineering GmbH & Co. KG und weiteren Gesellschaften der Unternehmensgruppe ("KGS Gruppe") erworben. Die KGS Gruppe entwickelt und vertreibt high-Performance Software-Archivsysteme zur rechtssicheren Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten insbesondere für SAP-Systemlandschaften. Neben dem Archivprodukt "KGS ContentServer4Storage" umfasst das Produktportfolio das Migrationstool "KGS Migration4ArchiveLink" sowie verschiedene weitere Module mit zusätzlicher Funktionalität. Maxburg Capital Partners ist eine auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Investmentmanagementgesellschaft und konzentriert sich auf langfristig angelegte Unternehmensbeteiligungen mit dem Ziel dauerhafter und nachhaltiger Wertsteigerung. Willkie beriet im Zusammenhang mit allen Aspekten der Transaktion in Deutschland sowie USA, KNPZ Rechtsanwälte im Hinblick auf IP-Themen und Latham & Watkins zu Steuern/Strukturierung. Berater der Transaktion Das Willkie Team wurde geleitet von Partner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, Frankfurt) und umfasste den Partner Dr. Patrick Meiisel (Tax, Frankfurt), National Partner Dr. Christian Rolf (HR, Frankfurt) sowie die Associates Daniel Zakrzewski, Andreas Sandberger, Dr. Manuel Köchel, Lukas Nein (alle Corporate/M&A, Frankfurt), Martin Wa?kowski (HR, Frankfurt), Simone Kristin Schmidt (Tax, Frankfurt) und Ryan Hartnett (Corporate/M&A, New York). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ungefähr 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Das Team von KNPZ umfasste den Partner Dr. Kai-Uwe Plath sowie den Associate Matthias Struck (beide Hamburg). Seitens Latham & Watkins beriet Partner Stefan Süß (München) in Sachen Steuern und Strukturierung. Frankfurt am Main, 16. November 2018

747319 16.11.2018