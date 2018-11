windeln.de SE: Langsamere Erholung des chinesischen Geschäfts verschiebt bereinigtes EBIT Break-Even auf Anfang 2020

windeln.de SE, DE000WNDL110

Langsamere Erholung des chinesischen Geschäfts verschiebt bereinigtes EBIT Break-Even auf Anfang 2020

München, 22. November, 2018: Seit Jahresbeginn ist windeln.de SE ("windeln.de", "Gesellschaft" oder "Konzern") bei der Restrukturierung des Unternehmens bereits gut vorangekommen und wird auch weiter damit fortfahren. Die Erholung des profitablen chinesischen Geschäfts hat trotz deutlicher Verbesserungen im vierten Quartal das Vorjahresniveau nicht erreicht. In Anbetracht dieser Entwicklung hat der Vorstand beschlossen, seine bereinigte EBIT Prognose anzupassen. Nun erwartet er, dass sich das bereinigte EBIT Break-Even um ein Jahr auf Anfang 2020 verzögert (anstatt Anfang 2019 wie zuvor angestrebt).

Seit Anfang des Jahres hat windeln.de mehrere Effizienz- und Profitabilitätsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt, wozu der Verkauf des unprofitablen Geschäfts in Osteuropa und die Schließung des defizitären italienischen Shops zählt. Diese Maßnahmen haben einen jährlichen positiven EBIT-Einfluss von 5-6 Mio. Euro. Zudem wurde das Management-Team verkleinert, die Geschäftsbereiche in allen Ländern umstrukturiert und der Personalbestand von mehr als 400 auf 218 aktive Vollzeitäquivalente (FTEs) zum 30. September 2018 abgebaut. Außerdem wurden ein neuer Preismechanismus, eine neue Suchfunktion, eine Schwangerschafts-App, eine Baby-Starterbox sowie neue Produktkategorien eingeführt.

Das chinesische Geschäft, das im zweiten und dritten Quartal diesen Jahres durch vorübergehend strengere Zollkontrollen und Produktneueinführungen beeinträchtigt wurde, hat nun wieder begonnen, sich sukzessive zu verbessern. Neben dieser Erholung verfolgt das Unternehmen eine Produkt- und Vertriebs-Diversifikationsstrategie: windeln.de wird die neue Kategorie "Beauty", eine der größten und am schnellsten wachsenden Kategorien im grenzüberschreitenden Onlinehandel nach China, sowie weitere Marktplattformen in 2019 hinzufügen. In diesem Zusammenhang wird Anfang 2019 ein zweites permanentes Zollager in China eröffnet. Die Umsetzung dieser strategischen Projekte wird die Infrastruktur des Unternehmens in China weiter stärken und dem chinesischen Geschäft helfen, sich sukzessive wieder auf Vorjahresniveau zu erholen. Das europäische Geschäft soll sich durch die Erweiterung von Kategorien, weiteren VVG-Kostensenkungen, organisatorischen Verbesserungen und dem geplanten Umzug des Zentrallagers im Jahr 2020 weiter verbessern.

