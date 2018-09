Winterreifen-Test in der AUTO ZEITUNG zeigt: Teuer zahlt sich aus!

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Premium-Hersteller Michelin, Continental und Nokian setzen sich gegen günstigere Modelle durch und überzeugen durch Sicherheit Bald ist Reifenwechselzeit! Pünktlich zur bevorstehenden Wintersaison präsentiert die aktuelle Ausgabe der ...

Premium-Hersteller Michelin, Continental und Nokian setzen sich gegen günstigere Modelle durch und überzeugen durch Sicherheit

Bald ist Reifenwechselzeit! Pünktlich zur bevorstehenden Wintersaison präsentiert die aktuelle Ausgabe der AUTO ZEITUNG die Ergebnisse des großen Winterreifen-Tests. Neun verschiedene Winter-Profile für Mittelklasse-SUV aus verschiedenen Preissegmenten zwischen 270 und 650 Euro traten in den Vergleich. Im Härtetest auf Schnee sowie nasser und trockener Straße prüften die Test-Profis Reifen der Dimension 235/60 R18 verschiedener Marken. Im Test standen sowohl renommierte Premium-Marken als auch Sonderangebote der Hersteller Bridgestone, Continental, Dunlop, Michelin, Nokian, Pirelli, Toyo, Wanli und Yokohama.

Premium-Hersteller Michelin setzt sich mit Latitude Alpin LA2 durch Am besten abgeschnitten hat der Reifen Latitude Alpin LA2 von Michelin. Besonders auf Schnee und auf nasser Fahrbahn kann der Testsieger punkten. Der Reifen überzeugt durch sehr gute Beherrschbarkeit im hohen Grenzbereich. Auch bei Nässe ist der Michelin sehr griffig. Auf trockener Fahrbahn spult er sämtliche Fahrmanöver etwas träge, aber dennoch sicher ab. Mit 650 Euro kostet das Michelin-Profil, zusammen mit dem Continental ContiWinterContact TS 850 P (Platz 2) am meisten in diesem Vergleich. Platz 3 belegt der hundert Euro günstigere Nokian WR SUV 3.

Für alle Testsfahrten in Finnland (Schnee) und Deutschland (Nässe/Trockenheit) wurde der 252 PS starke Audi Q5 2.0 TFSI quattro mit serienmäßigem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic genutzt.

