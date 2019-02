Wipro führt QuMiC ein, um Migration auf Oracle Cloud zu beschleunigen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führender internationaler Dienstleistungsanbieter im Bereich Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, hat heute die Einführung von QuMiC (Quick Migration to Cloud) bekannt gegeben, einer umfassenden Plattform, die verändern soll, wie Unternehmen auf Oracle Cloud migrieren. Mit QuMiC wollen Wipro und Oracle die Migration auf Oracle Cloud für ihre Kunden vereinfachen und beschleunigen. Wipro ist Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN) mit Platin-Status.

QuMiC verbindet Automatisierung, vorentwickelte Integrationen mit Oracle ERP-Systemen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle, um die Anzahl der für die Bereitstellung benötigten Ressourcen zu reduzieren. Unternehmen können durch Nutzung der Plattform QuMiC von Wipro fast 30 Prozent der gesamten Implementierungskosten und -zeit für die Cloud sparen. Der Zeitaufwand für Gestaltung von ERP-Prozessen, Analyse und Einrichtung der Konfigurationen für jede Umgebung während des Migrationsprozesses, d. h. Prüfung, Produktion und Entwicklung, wird um bis zu 60 Prozent reduziert.

Laut Ravi Purohit, Vizepräsident und globaler Leiter – Oracle Service-Line, Modern Application Services bei Wipro Limited, „zeigt Wipros QuMiC unsere Kompetenz bei Oracle Cloud sowie unsere kontinuierlichen Investitionen in die Entwicklung von Oracle Cloud. QuMiC erweitert die Nutzung von Wipros ‚Cloud Studio‘ und ergänzt Oracle Cloud, was Kunden helfen wird, die Amortisierungszeit ihrer Cloud-Implementierungen deutlich zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu verbessern“.

„Die innovative Plattform QuMiC von Wipro ermöglicht Unternehmen, kostengünstig, schneller und zuverlässiger auf Oracle Cloud umzusteigen“, so Camillo Speroni, Vizepräsident, Worldwide Strategic Alliances bei Oracle. „Die Verbindung von automatisierten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit von QuMiC stellt sicher, dass Unternehmen, die ihre Oracle Cloud-Migration beschleunigen möchten, bei ihrer Umstellung erfolgreich sind. Einmal auf Oracle Cloud können Kunden weiterhin mit Wipro zusammenarbeiten, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, die durch Innovationen von Oracle im 90-Tage-Zyklus ermöglicht werden.“

QuMiC macht es Unternehmen möglich, die Migration schnell und zuverlässig durchzuführen, indem Geschäftsprozesse des Unternehmens mit seinen Daten abgeglichen und dann eine Datenvalidierung sowie -abstimmung durchführt wird. Mit QuMiC kann Wipro Endstatus-Geschäftsprozesse schnell definieren, Konfigurationen für die Oracle Cloud-Umgebungen seiner Kunden auf Knopfdruck herunterladen, hinzufügen, ändern und hochladen.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 170.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Über Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das Partnern einen entscheidenden Vorteil bei der Entwicklung, dem Vertrieb und der Implementierung von Oracle-Lösungen bietet. OPN bietet Hilfsmittel für die Vermittlung und Unterstützung von Fachwissen über Produkte und Lösungen von Oracle. Dabei wird der wachsenden Produktpalette, dem wachsenden Partnerkreis und neuen Geschäftsmöglichkeiten von Oracle Rechnung getragen. Eine der wichtigsten Verbesserungen von OPN ist, dass Partner für ihre Investition in die Oracle Cloud anerkannt und belohnt werden. Die mit Oracle verbundenen Partner können ihre Oracle Cloud-spezifischen Kompetenzen und ihren Erfolg über das OPN Cloud-Programm differenzieren – ein innovatives Programm, das vorhandene OPN-Programmebenen durch abgestufte Anerkennung und Vorteile für mit der Oracle Cloud arbeitende Partner ergänzt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partners.

