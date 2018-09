Wipro schließt sich Alliance-Programm von Duck Creek Technologies an

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, und Duck Creek Technologies, ein führender Anbieter von SaaS-Software für die Schaden- und Unfallversicherungsbranche, gab heute eine Beziehung bekannt, die es Wipro ermöglicht, eine breite Palette an Implementierungsdienstleistungen und zugehörigen Software- und Datenlösungen für seine weltweiten Versicherungskunden anzubieten.

„Wir freuen uns über den Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit Duck Creek im Rahmen unseres Kernversicherungsgeschäfts“, so Gaurav Chadha, Vice President und Global Head of Insurance, Wipro Limited. „Diese Partnerschaft versetzt uns in die Lage, unseren Cloud-, kognitiven und Co-Innovationsansatz für unsere gemeinsamen Kunden zur Verfügung zu stellen. Wir investieren zurzeit in einen Ausbau unserer Fähigkeiten und Kompetenzen auf der Duck Creek-Plattform, um für unsere Kunden in puncto Geschwindigkeit, Qualität und Kosten einen Mehrwert zu schaffen.”

„Als strategischer Lieferpartner stellt Wipro für Duck Creek-Kunden in Europa und darüber hinaus umfassende Geschäftslösungen unter Verwendung der umfangreichen Kompetenzen der Duck Creek-Plattform und mit Unterstützung ausgebildeter und zertifizierter Wipro-Experten bereit“, so Eddie Jones, Vice President of Strategy and Alliances, Duck Creek Technologies. „Wipro zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen digitale Transformation, Informationstechnologie, Beratung und Dienstleistungen. Wir freuen uns sehr, Wipro in unserem Global Alliance-Programm begrüßen zu dürfen.”

Weitere Informationen über Wipro Insurance erhalten Sie unter www.wipro.com/insurance

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies bereitet für Schaden- und Unfallversicherer einen gangbaren Weg in die Zukunft. Jahrzehntelange Erfahrungen im Versicherungswesen untermauern die hochmodernen Technologien, die speziell dafür entwickelt wurden, Änderungsanforderungen gerecht werden – so können Carrier Unsicherheiten bewältigen und Marktchancen schneller als ihre Konkurrenz wahrnehmen. Die Lösungen von Duck Creek sind als eigenständige Lösungen oder als umfassendes Paket verfügbar. Alle sind über Duck Creek OnDemand erhältlich, die SaaS-Lösung des Anbieters für die Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.duckcreek.com.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potential von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 160.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende, neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potentielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf http://www.sec.gov/ zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180911005869/de/