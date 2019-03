Wipro und RiskLens arbeiten zusammen, um Kunden weltweit Cyberrisiko-Quantifizierungslösungen anzubieten

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, und RiskLens, der führende Anbieter von Cyberrisiko-Quantifizierungssoftware (CRQ) und Cyberrisiko-Managementlösungen, haben heute eine Partnerschaft angekündigt, um quantitative Cyberrisiko-Bewertungen für Unternehmenskunden und Regierungsorganisationen anzubieten.

Die CRQ-Plattform von RiskLens ist die einzige Anwendung, die auf dem Factor Analysis of Information Risk (FAIR)-Modell basiert, dem internationalen Standard für die Quantifizierung von Cyberrisiken. Der Geschäftsbereich Cybersecurity & Risk Service (CRS) von Wipro wird über die Plattform von RiskLens mit Hilfe der FAIR-Methodik Risikoanalysen anbieten und Unternehmen bei der Entwicklung von Cyberrisiko-Quantifizierungsprogrammen sowie mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Risikointelligenz, integriertes Bedrohungsmanagement und Sicherheitsmanagement unterstützen. Mehrere Mitglieder des Wipro CRS-Teams werden vom FAIR Institute, einer gemeinnützigen Expertenorganisation, die Schulungen zu FAIR und Austausch bewährter Verfahren fördert, zu FAIR-Risikoanalysten ausgebildet und zertifiziert.

Nick Sanna, CEO von RiskLens, kommentierte: „Nach vielen verheerenden Cybersicherheitsangriffen auf globale Unternehmen erkannten Top-Management und Verwaltungsräte, dass das Cyberrisiko ein Geschäftsrisiko ist und fordern nun eine quantitative Erfassung des Schadenrisikos für ihre Unternehmen. FAIR-Analysen und die CRQ-Plattform von RiskLens beantworten ihre Fragen eindeutig. Für Chief Information Security Officers (CISOs) und ihre Teams ermöglicht diese Cyberrisiko-Quantifizierung eine bessere Entscheidungsfindung auf strategischer sowie Tagesgeschäftsebene und passt Sicherheitsabläufe Unternehmensbedürfnissen an. Unsere Partnerschaft mit Wipro erweitert unsere weltweite Reichweite und wir freuen uns, mit einem Unternehmen dieses Formats mit globaler Reichweite zusammenzuarbeiten, um die Vorteile der Cyberrisiko-Quantifizierung über die CRQ-Plattform von RiskLens zu verbreiten.“

Sheetal Mehta, leitende Vizepräsidentin und globale Leiterin der Cybersecurity- und Risiko-Services bei Wipro Limited, fügte hinzu: „Wipro ist bestrebt, Werte zu schaffen und die Sicherheitsinvestitionen unserer Kunden zu optimieren. Durch diese Partnerschaft erwarten wir maximale Risikominderung für unsere Kunden durch fundierte Entscheidungen.“

Über RiskLens

RiskLens ist der führende Anbieter von Cyberrisiko-Quantifizierungssoftware. Seine Plattform ist bei den Fortune 1.000 als geschäftskritische Anwendung für Cybersicherheits- und Risikoteams anerkannt. RiskLens ermöglicht großen Unternehmen und Regierungsorganisationen, Cyberrisiken aus Geschäftssicht zu verwalten, indem es Risiken monetär quantifiziert. Klienten brauchen die Lösungen von RiskLens, um ihre Cyberrisiken in finanzieller Hinsicht besser zu verstehen und entschlüsseln zu können, ihre Risikominderung zu priorisieren, den ROI ihrer Sicherheitsinvestitionen zu messen und ihren Cyber-Versicherungsschutz zu optimieren. RiskLens ist die einzige Cyberrisiko-Quantifizierungssoftware, die speziell auf FAIR, dem quantitativen Standardmodell für Informationssicherheit und operationelles Risiko basiert. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von RiskLens unter www.risklens.com.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hoch qualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190304006066/de/