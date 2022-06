4 Arten von Kryptowährungen: Was sind die Unterschiede?

Die heutigen Kryptowährungen unterscheiden sich stark voneinander. Sie basieren auf verschiedenen Versionen der ursprünglichen Blockchain-Technologie, die Bitcoin antreibt und nicht alle sind so konzipiert, dass sie wie Fiat-Währungen funktionieren. Um sich einen Überblick zu verschaffen, ist ein sorgfältiges Studium und ein recht umfassendes Verständnis der Funktionsweise von Kryptowährungen erforderlich.

Als Leitfaden für diejenigen, die nicht in die Feinheiten der Krypto-Technologie eingetaucht sind, hier ein Blick auf die vier wichtigsten Arten von Kryptowährungen und wofür sie gut sind.

1. Proof of Work (PoW)

Die erste Art von Kryptowährung ist diejenige, die mit Bitcoin ihren Anfang nahm. Sie basiert auf der Blockchain-Technologie, die ein Konzept verwendet, das als Proof of Work (PoW) bekannt ist, um Transaktionen zu verarbeiten. Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man allerdings erst einmal wissen, was Blockchain ist.



Einfach ausgedrückt ist Blockchain ein verteiltes Buchführungssystem. In einem Blockchain-Netzwerk verwaltet jeder teilnehmende Computer (genannt Knoten) eine vollständige Kopie des Hauptbuchs des Systems. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Kopie eines Scheckbuchs mit mehreren Personen teilen – mit dem Unterschied, dass kein einzelnes Mitglied allein etwas zu diesem Register hinzufügen kann.

Um eine Transaktion hinzuzufügen, konkurrieren die Knoten um die Lösung eines komplexen kryptografischen Problems, das die hinzuzufügenden Daten darstellt. Der Erste, der das Problem löst, sendet die Antwort zur Überprüfung an den Rest des Netzes. Dieser Prozess wird gemeinhin als Mining bezeichnet, da der Knoten, der die richtige Antwort zuerst findet, eine Belohnung vom Netzwerk erhält. Es handelt sich um eine sichere und sich selbst kontrollierende Methode, luftdichte Aufzeichnungen zu führen.

Die Sicherheit der Blockchain-Technologie macht nicht nur Kryptowährungen möglich, sondern hält auch Einzug in andere Branchen aller Art. Walmart nutzt sie zur Verwaltung seiner Warenlieferkette, Maersk zur Verfolgung von Schiffscontainern auf ihrem Weg um den Globus, und sogar die Diamantenindustrie hat sie adaptiert, um Edelsteine auf ihrem Weg durch die Wertschöpfungskette zu verfolgen.

Kryptowährungen mit PoW

Zurzeit sind die beiden größten Kryptowährungen, die auf Proof of Work basieren, auch die größten, was den Marktwert angeht: Bitcoin und Ethereum. Zusammen haben sie eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden Dollar, eine Zahl, die alle anderen Wettbewerber in den Schatten stellt. Als Legacy-Technologie der Kryptowährungswelt hat sich PoW als stabil und widerstandsfähig erwiesen und den beiden genannten Währungen in den letzten Jahren zu ungeahnten Werten verholfen.

2. Proof of Stake (PoS)

Das Hauptproblem bei PoW-Systemen ist die Tatsache, dass sie sich nicht gut skalieren lassen. Um dieses Problem zu überwinden, wurde ein anderes Konsensmodell für die Blockchain entwickelt, das es kleineren Pools von Knoten erlaubt, Transaktionen zu validieren. Es wird als Proof of Stake (PoS) bezeichnet und gewährleistet die Sicherheit auf eine grundlegend andere Weise als PoW.

In einem PoS-System muss nicht jeder Knoten jede Transaktion validieren. Stattdessen müssen die teilnehmenden Knoten ihre eigenen Kryptowährungsbestände als Einlage verwenden, um einer Transaktionsvalidierungsgruppe beizutreten. Diese Einlage ist der Grund, warum das Konzept des Proof of Stake seinen Namen hat. Jeder Knoten, der versucht zu betrügen oder falsche Daten in den Ledger zu übertragen, verliert automatisch seinen Einsatz als Strafe. Diejenigen, die sich an die Regeln halten, erhalten Zinsen auf ihre Einlagen als Belohnung für ihre Arbeit. In einer PoS-Blockchain ist dies das Anreizsystem, das für Sicherheit und einen fairen Betrieb sorgt.

Kryptowährungen mit PoS

Zurzeit gibt es mehrere Kryptowährungen, die auf PoS-Blockchains basieren. Die bekanntesten unter ihnen sind Eos, Dash und Tron. Obwohl sie im Vergleich zu den PoW-Blockchains winzig sind, wird sich das bald grundlegend ändern. Es ist auch erwähnenswert, dass die überwiegende Mehrheit der neuen und geplanten Kryptowährungen auf PoS setzt, da dies als die Zukunft der skalierbaren Blockchain-Technologie angesehen wird.

3. Tokens

Die beiden Kryptowährungstypen, die wir bisher behandelt haben, unterscheiden sich voneinander durch die Technologie, die ihnen zugrunde liegt. Das ist jedoch nicht der einzige Unterschied, den Sie auf dem Markt finden werden. Es gibt auch Unterschiede in den Zwecken der verschiedenen Angebote auf dem Markt. Das bringt uns zum nächsten wichtigen Kryptowährungstyp: Token.



Token unterscheiden sich von herkömmlichen Kryptowährungen dadurch, dass sie nicht als Allzweckwährung verwendet werden sollen. Außerdem werden sie auf bestehenden Blockchains, wie Ethereum, erstellt und existieren nicht als eigenständige Systeme. Der einfachste Weg, das Konzept zu verstehen, ist, sich die Chips vorzustellen, die man in einem Casino zum Wetten verwendet. Sie stellen zwar Bargeld oder andere Wertgegenstände dar, können aber nur in dem jeweiligen Casino verwendet werden, das sie ausgegeben hat.

Der Online-Musikstreamingdienst Musicoin beispielsweise ermöglicht die direkte Zahlung von Hörern an Künstler mithilfe eines Tokens namens Music. Der Token selbst ist auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut (auf der die meisten Token basieren) und kann nicht direkt in Fiat-Währung umgewandelt werden. Stattdessen müssen Künstler, die auf diese Weise bezahlt werden, ihre Token in Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum umwandeln, bevor sie sich ihre Einnahmen auszahlen lassen können.

Die wichtigsten Token

Merkwürdigerweise gibt es derzeit so viele Token, dass es unpraktisch wäre, sie alle aufzulisten. Für die breite Öffentlichkeit sind jedoch zwei von ihnen erwähnenswert – BAT und Tether. BAT, die Abkürzung für Basic Attention Token, wird als Zahlungssystem im kürzlich veröffentlichten Webbrowser Brave verwendet. Die Idee ist, die Nutzer für das Betrachten von Online-Werbung zu entschädigen, um die derzeitige Gleichung zu ändern, die zu einer weitverbreiteten Verwendung von Werbeblocker-Technologie geführt hat.

Tether hingegen ist ein Token, dessen einziger Zweck es ist, jederzeit einen Wert zu haben, der dem US-Dollar entspricht. Es ist auch ein Mitglied der nächsten Gruppe von Kryptowährungen, die wir gleich besprechen werden: Stablecoins.

4. Stablecoins

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei Stablecoins um Kryptowährungen, die nur zu dem Zweck geschaffen wurden, einen zuverlässigen Wert zu speichern. Sie sind entstanden, weil Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether (die Ethereum-Münze) innerhalb einer kurzen Zeitspanne stark im Wert schwanken können, was ihre Verwaltung schwierig macht. Das ist der Grund dafür, dass einige Krypto-Investoren über Nacht zu Multimilliardären geworden sind, nur um dann festzustellen, dass sich ihr Nettowert fast genauso schnell in Luft auflöst.

Stablecoins stellen eine Art Hybrid zwischen Token und Standard-Kryptowährungen dar, da sie auf bestehenden Blockchains aufbauen, aber in Fiat-Währung umgetauscht werden können. Auf dem Markt spielen sie eine wichtige Rolle, da sie alltägliche, sich wiederholende Transaktionen ermöglichen, die frei von Wertschwankungen sind. Die meisten Stablecoins erreichen dies, indem sie ihren Wert an eine oder mehrere Fiat-Währungen koppeln und Reserven dieser Währungen als Garantie für den Wert des Tokens halten.

Wichtige Stablecoins

Neben Tether, das fast 90 % des Stablecoin-Handelsvolumens ausmacht, gibt es heute noch einige weitere Beispiele auf dem Markt. Zu den bekanntesten unter ihnen gehören:

Paxos

Gemini

TrueUSD

Schlussfolgerung

Inzwischen sollte klar sein, dass Kryptowährungen mehr sind, als man auf den ersten Blick sieht. Es ist ein vielfältiger Markt, der sich aus den vier hier behandelten Gruppen zusammensetzt, sowie aus einigen Arten von Münzen und Token, die die Grenzen zwischen ihnen verwischen. Es ist auch erwähnenswert, dass es sich um einen Markt handelt, der nahezu ständig in Bewegung ist.

Aus diesem Grund ist es leicht zu prognostizieren, dass die vier hier beschriebenen Kryptowährungstypen nicht die Letzten sein werden. Es besteht sogar eine gute Chance, dass sie in den kommenden Jahren durch neuere Varianten ersetzt werden. Dennoch lohnt es sich, die Dinge so zu verstehen, wie sie heute stehen. Es bildet die Grundlage für ein Verständnis, das Ihnen helfen wird, die Veränderungen zu begreifen, die in naher Zukunft stattfinden werden, und Sie gut vorbereitet in die Krypto-Zukunft zu führen, die sich vor unseren Augen entfaltet.