5 Tipps, wenn es finanziell eng wird

Für viele Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland ist die Finanzierung des Alltags ein Problem. Überschuldung ist nach wie vor ein Tabuthema und deshalb suchen zu wenige Menschen Hilfe. Dabei gibt es in den meisten Situationen Lösungen für die Finanzprobleme. Wer sich beraten lässt, kann oft durch einige Veränderungen die Kosten senken und hat so mehr Geld zur Verfügung. Im Folgenden fünf wertvolle Tipps, wie sich Ausgaben reduzieren lassen und mehr finanzieller Freiraum geschaffen wird.



Tipp 1: Einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben verschaffen

Der erste Schritt ist, sich einen genauen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen zu verschaffen. Hier müssen wirklich alle Einnahmen und vor allem die Ausgaben aufgelistet werden. Letztere werden aufgeteilt in Fixkosten, Lebensmittel sowie Freizeit.



Die Fixkosten sind Ausgaben für Miete und Nebenkosten, Versicherungen, Verträge und Kredite. Die Ausgaben für die Lebensmittel werden über einige Wochen protokolliert und sind so transparent. Bereits an diesem Punkt zeigt sich, ob ein Haushalt zu viel Geld ausgibt. Nach Abzug aller Ausgaben inklusive für Freizeit und Vergnügen sollen etwa 20 Prozent der Einnahmen übrig bleiben.

Tipp 2: Unnötige und teure Verträge kündigen

Wer seine laufenden Kosten senken will, sollte bei den Verträgen anfangen. Die meisten von uns besitzen eine Reihe von Verträgen, besonders Familien. Sparpotenzial gibt es zum Beispiel durch einen günstigeren Internettarif. Teilweise können die monatlichen Kosten hier um 20 Euro gesenkt werden.



Gleiches gilt für Mobilfunkverträge. Gerade Familien mit Kindern haben oft mehrere Verträge. Ist das Geld knapp, sollte zunächst hier angesetzt werden. Einschränkungen bei der Nutzung von mobilen Daten und der Verzicht auf Flatrates können die Kosten schnell um 15 Euro pro Monat und Anschluss senken.

Tipp 3: Ausgaben besser verwalten

Unkontrollierte Ausgaben sind ein häufiger Grund, warum am Ende des Monats das Geld im Haushalt knapp wird. Wer sich ein striktes Budget setzt und es schafft, sich daranzuhalten, kann dies verhindern.



Dies beginnt damit, dass ein Haushaltsbuch geführt wird und alle Ausgaben dort auflistet werden. Dann zeigt sich schnell, welche Posten übermäßig viel Geld verschlingen. Für jede Sparte wird ein monatlicher Maximalbetrag kalkuliert, der zur Verfügung steht. Hier wird sich am Budget orientiert, was nach Abzug aller Fixkosten vorhanden ist. Ein Teil bleibt übrig, um die eigenen Sparziele erreichen zu können.

Tipp 4: Unwichtige Versicherungen kündigen

Ein weiterer Schritt ist es, überflüssige Versicherungen zu kündigen. Zu diesen gehören beispielsweise Geräteversicherungen für Fahrräder, das Smartphone, TV-Geräte, Laptops oder Brillen. Oftmals lassen sich hier bis zu 50 Euro im Monat sparen.



Wichtige Versicherungen sollten Verbraucher hingegen nicht kündigen. Hierzu zählen beispielsweise die Hausratversicherung sowie eine private Haftpflichtversicherung. Wer auf eine digitale Versicherung von Friday wechselt, kann oftmals seine Versicherungskosten reduzieren. Hier lohnt sich zumindest ein Vergleich im Internet, der in wenigen Minuten abgeschlossen ist und dafür viel Geld sparen kann.



Auch beim Abschluss einer Kfz-Versicherung gibt es einige Punkte zu beachten, die Geld sparen können. So sind Teil- und Vollkasko für ältere Fahrzeuge unnötige und teure Extras, die gekündigt werden können. Auch gibt es Kfz-Versicherungen wie von Friday für Wenigfahrer. Dann sinken die Kosten, wenn das Fahrzeug nur eine geringe Laufleistung hat.

Tipp 5: Energiekosten senken

Die hohen Stromkosten belasten Städte und die Privatverbraucher gleichermaßen. Aus diesem Grund wird Stromsparen immer wichtiger und viele Haushalte haben immer noch Potenzial. Unbekannte Stromfresser sind zum Beispiel Deckenleuchter im Wohnzimmer, die oftmals 300 Watt benötigen. Eine LED mit 8,5 Watt kann für vergleichbare Helligkeit sorgen.