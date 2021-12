Absturz bei Alibaba!

Den heutigen Tag d?rften Alibaba-Aktion?re so schnell nicht vergessen. So weist die Anzeigetafel f?r die Aktie ein Minus von rund f?nf Prozent aus. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Die B?ren schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zur?ckzuschlagen?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerst?rt. Der Sicherheitsabstand zur n?chsten Unterst?tzung hat sich nun n?mlich noch einmal verringert. Schlie?lich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund acht Prozent entfernt. Diese Marke liegt bei 108,70 USD. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Turnaround-J?ger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Denn die Aktie kann heute mit ordentlich Nachlass ins Depot geordert werden. Wer dagegen eh skeptisch ist, f?r den ist der heutige Tag eine Best?tigung.

