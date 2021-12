Absturz bei Pfizer!

Gro?er Katzenjammer heute bei allen Pfizer-Anteilseignern. So wird die Aktie rund f?nf Prozent nach unten durchgereicht. Damit reduziert sich der Preis f?r einen Anteilsschein auf nur noch 57,68 USD. Rette sich wer kann – oder wie lautet nun das Motto?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Pfizer, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Pfizer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Pfizer-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten m?ssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Denn es fehlen nur geringf?gige Gewinne f?r neue Kaufsignale. So fehlen aktuell nur rund rund sieben Prozent bis zum Monatshoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 61,71 USD. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Fallen-Angels-J?ger k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es beim Einkauf einen kr?ftigen Bonus. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

Fazit: Pfizer kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

