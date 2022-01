Absturz bei Roblox!

Roblox-Aktion?re werden heute kr?ftig durchgesch?ttelt. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund acht Prozent schlucken. Dieser Abschlag l?sst die Preise jetzt auf 82,00 USD purzeln. M?ssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die B?ren das Kommando ?bernommen?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn bis zur n?chsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. So gen?gt ein weiterer Kursrutsch von rund vier Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser Wendepunkt liegt bei 79,02 USD. Der Krimi d?rfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

F?r Anleger, die schon l?nger mit einem Einstieg lieb?ugeln, k?nnte nun die Zeit gekommen sein. Schlie?lich wei? heute niemand, wann es das n?chste Mal einen solchen Rabatt gibt. Pessimisten haben diese Entwicklung ohnehin erwartet und sehen sich durch den Kursrutsch best?tigt.

