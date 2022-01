Absturz bei SMA Solar!

SMA Solar-Aktion?re waren heute echtes B?renfutter. So hat die Aktie ein Minus von rund vier Prozent zu verarbeiten. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 36,52 EUR. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zur?ck?

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Nach diesem Kursrutsch m?ssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. SMA Solar kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Schlie?lich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent entfernt. Dieses wichtige Tief wurde bei 35,18 EUR gefunden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die die Zukunftsplanung von SMA Solar ?berzeugt, erhalten nun noch einmal einige Verg?nstigungen. Da es bei der Aktie heute einen kr?ftigen Rabatt gibt. Wem die ganze Entwicklung bei SMA Solar eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich best?tigt.

